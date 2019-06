Un gustoso menu completo per pranzo e cena con lo yogurt. Ricette leggere, veloci e semplici da preparare.

Lo yogurt, un alimento salutare e versatile in cucina che regala la possibilità di creare gustose salse, condimenti ed è perfetto nella preparazione di antipasti, primi, secondi e contorni dal gusto unico.

Lo yogurt è un alimento ideale per adulti e bambini ricavato dalla fermentazione del latte tramite i batteri del genere Lactobacillus o Streptococcus.

Apporta un contenuto di grassi medio basso e al contrario risulta essere un elisir di salute ricco di vitamine del gruppo B ed A e di minerali preziosi come calcio e fosforo. Lo yogurt contiene lattosio ed è quindi controindicato per tutti coloro manifestino intolleranza a questo tipo di zucchero. In cucina lo yogurt è un alimento estremamente versatile che si utilizza spesso per creare creme, farciture e condimenti light in sostituzione di panna, maionese e altre salse ricche di grassi.

Cosa cucino oggi? Il menu completo per il pranzo con lo yogurt



