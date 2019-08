Erba cipollina: proprietà, benefici, controindicazioni e come usarla in cucina

L’erba cipollina è una pianta aromatica molto apprezzata. Scopriamone insieme le proprietà, le eventuali controindicazioni e tutte le curiosità che la riguardano.

Fonte: Istock

L’erba cipollina è una pianta aromatica che fa parte della stessa famiglia di aglio, cipolla, porro e scalogno. Con un gusto particolare e più leggero rispetto ad aglio e cipolla ha anche diverse proprietà benefiche che la rendono un alimento prezioso. Come tutti gli alimenti, può avere anche delle controindicazioni. Scopriamo quindi tutto quello che c’è da sapere sull’erba cipollina, partendo dai suoi valori nutrizionali e proseguendo con i benefici e i tanti modi di usarla in cucina.

Tutto sull’erba cipollina: proprietà, controindicazioni, curiosità e ricette

Fonte: Istock

Appartenente alla famiglia delle Liliaceae, l’erba cipollina è nota in cucina per il suo sapore particolare ma leggero, in grado di impreziosire svariate pietanze senza però alterarne il sapore. Ricca di vitamina e di minerali ha anche svariate proprietà benefiche che la rendono un alimento depurativo e dal forte potere antiossidante.

Calorie e valori nutrizionali

L’erba cipollina ha circa 30 calorie ogni 100 grammi. Ricca di vitamine contiene per lo più la A, la C e quelle del gruppo B. Andando invece ai minerali, è ricca di potassaio (296 mg) magnesio (42 mg), e calcio e contiene anche discrete concentrazioni di ferro e sodio. Del tutto priva di colesterolo non ha una dose media giornaliera consigliata e come per tutti gli alimenti è preferibile consumarla con moderazione.

Proprietà e benefici

L’erba cipollina vanta svariate proprietà benefiche. Tra queste le più note sono:

Grazie alla presenza di polifenoli è un buon antiossidante

Ha proprietà lassative

Ripristina la regolarità intestinale

Mantiene in salute i reni

Ha proprietà diuretiche

Tiene a bada colesterolo e ipertensione

Fa bene al cuore

Stimola la produzione di succhi gastrici

Ricca di acido folico è un alimento utile in gravidanza

Stimola la circolazione sanguigna

Stimola l’appetito

Si dice abbia proprietà afrodisiache

Controindicazioni

L’uso di erba cipollina, per via della capacità di stimolare i succhi gastrici, è sconsigliato in persone che soffrono di gastrite, ulcera, reflusso o acidità di stomaco. Come per tutti gli alimenti se ne consiglia un uso moderato anche in assenza di patologie. In caso di dubbi è sempre opportuno chiedere un parere al proprio medico curante.

Come assumere l’erba cipollina e curiosità

Fonte: Istock

Ai fini salutistici l’uso dell’erba cipollina dovrebbe avvenire a crudo, possibilmente partendo dalle sue foglie che si trovano in commercio o si possono prendere da una piantina. Ottima sulle insalate si può usare anche per dare un sapore diverso a pane e preparazioni varie. Anche a cotto può essere utilizzata in modo proficuo usandola per soffritti come se fosse una cipolla o per insaporire secondi piatti e formaggi. Per un tocco speciale la si può usare in vellutate, risotti e minestroni ai quali darà un sapore aromatico leggero ma inconfondibile.

Andando alle curiosità

Con l’erba cipollina si può realizzare anche un infuso utile per sconfiggere la stitichezza. Basta far bollire due cucchiaini di erba cipollina in un po’ d’acqua, filtrare il tutto e bere.

Per chi ha la pianta, i suoi fiori sono altrettanto commestibili.

Si tratta di una pianta aromatica che è semplice coltivare e che non necessita di particolari cure.

