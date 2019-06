La paprika è una spezia molto apprezzata ed usata in cucina. Scopriamo insieme le sue proprietà, le eventuali controindicazioni e tutte le curiosità che la riguardano.

La paprika (si può dire anche paprica), è una spezia da cucina che deriva dall’essiccazione dei peperoni. Di varietà dolce e forte è molto apprezzata per il sapore che dona alle varie pietanze e per le proprietà benefiche che la caratterizzano. Ricca di vitamine e minerali è un alimento che come tanti altri può avere delle controindicazioni. Scopriamo quindi tutto quello che c’è da sapere su questa spezia, iniziando dai valori nutrizionali e proseguendo con i benefici e i vari modi di impiegarla in cucina.

Tutto sulla paprika: proprietà, controindicazioni, curiosità e ricette

Giunta in Europa dagli ungheresi, ai quali si deve anche il nome, la paprika è una spezia ricca di vitamine e sali minerali che la rendono un vero toccasana per la salute grazie alle tante proprietà benefiche. Antibatterico naturale, stimola anche la circolazione ed è considerata persino un rimedio per rallentare la caduta dei capelli. Per via delle sue tante proprietà benefiche rientra a pieno titolo tra le spezie della salute.

Calorie e valori nutrizionali

La paprika ha circa 282 calorie per 100 grammi. Ricca di antiossidanti contiene anche vitamine e minerali e vanta in particolare una buona dose di vitamina A e di magnesio. Tra le altre presenti in buona dose ci sono anche la E e la B6. Non mancano poi la vitamina C, il ferro, l’acido folico, la vitamina K e la luteina che insieme alla zeaxantina si rivela utile per la protezione della vista. Non c’è una dose media consigliata ma un cucchiaino riesce a dare il 100% della quantità giornaliera di vitamina A consigliata, motivo per cui assumerla anche ogni giorno è considerata una buona regola.

Proprietà e benefici

La paprika vanta svariate proprietà benefiche. Tra queste le più note sono:

Rende la pelle più giovane e luminosa grazie agli antiossidanti che contiene

Stimola il metabolismo

Combatte i radicali liberi

Aiuta a regolare la pressione arteriosa

Protegge la vista

Ha proprietà antinfiammatorie e lenisce dolori di tipo articolare

Aiuta a digerire più facilmente

Applicata sul cuoio capelluto ne stimola la circolazione, rallentando la perdita dei capelli

È utile contro le vene varicose

Controindicazioni

La paprika può dare reazioni allergiche, motivo per cui se non si è mai mangiata è bene consultare prima il proprio medico. Ovviamente, essendo estratta dal peperone, chi è allergico non dovrà consumarla. Sconsigliata, specie nella sua versione forte, a chi soffre di coliti, ulcere o gastrite.

Trattandosi di un alimento irritante è bene consumarla a piccole dosi.

Come assumere la paprika e curiosità

Grazie al suo sapore unico ed inconfondibile, la paprika si rivela una spezia perfetta per tantissime pietanze. Sta bene su primi e secondi piatti e, non per niente, è uno degli ingredienti principali del curry. Ottima per insaporire zuppe e vellutate, si sposa bene con il riso e rende più saporite le insalate. Il suo sapore naturale viene esaltato se prima di aggiungerla alla pietanza la si riscalda con un pizzico di olio.

Andando alle curiosità

Il suo nome arriva dall’Ungheria in quanto in ungherese peperone si dice appunto paprika.

La paprika si ottiene da peperoni privati dalle parte interna, essiccati e macinati. Per questo motivo ne esistono diverse varietà.

Per far si che non si alteri, la paprika andrebbe conservata in recipienti chiusi e tenuti al riparo dalla luce. Se esposta al sole, infatti, tende a cambiare colore e sapore.

