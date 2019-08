L’ombretto giallo è una delle tendenze ‘must have’ della stagione per quel che riguarda il makeup. Scopriamo a chi sta bene e come applicare questa particolare tonalità.

Il giallo, colore dell’estate 2019 sia nell’abbigliamento che nel makeup, un colore molto particolare che spesso lascia interdetti su come applicarlo nel modo giusto, sposandolo perfettamente con l’incarnato senza creare effetti troppo coreografici.

->POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Rossetto rosa, a chi sta bene

L’ombretto giallo, nelle sue sfumature più solari, è una tonalità che si sposa bene con diversi tipi di incarnato e nonostante sia un colore importante, potrà dar vita anche a dei look ricercati e minimal.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria makeup, clicca qui!

Ombretto giallo, come applicarlo e a quale tipo di donna sta bene

L’ombretto giallo può essere indossato da tutte le donne, da quelle con carnagione chiara alle donne mediterranee con pelle, occhi e capelli scuri, basterà scegliere la giusts sfumatura e il perfetto finish.

Per le donne bionde con pelle e occhi chiari sarà perfetto un ombretto dal finish leggermente metal mentre per le donne scure, via libera a nuance matte, linee decise e perché no anche al fluo. Per scegliere e applicare un ombretto dal colore così particolare, si dovrà creare una base trucco perfetta, con un incarnato luminoso e riscaldato da un leggero bronze dorato.

Il protagonista dovrà essere il trucco occhi e per questo il resto del viso resterà truccato in modo delicato, curando in particolar modo le sopracciglia che dovranno essere pulite e ben definite e le labbra, avvolte in un gloss luminoso e trasparente. A questo punto, si potrà giocare con un ombretto in polvere e un pennello da sfumatura, regalando alla palpebra mobile una leggera nuance, o con un ombretto in crema o un eyeliner, regalando allo sguardo linee geometriche e ricche di sfumature. Passaggio importantissimo del makeup, sarà l’applicazione di un primer occhi che esalterà al meglio il colore intenso dell’ombretto e ne garantirà durata e luminosità.

->>>GUARDA ANCHE:

Chi sono i makeupartist delle star, la foto gallery

Eyeliner bianco, il segreto per ingrandire l’occhio

Makeup: trucco anti caldo senza fondotinta-VIDEO-

Makeup: burro struccante fai da te-VIDEO-

Armocromia, analisi del colore per scoprire quali ti valorizzano di più

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI