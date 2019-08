Come proteggere i nei durante l’esposizione solare, i prodotti da utilizzare e la prevenzione da non sottovalutare.

L’estate è fatta soprattutto di esposizione solare, non solo durante le giornate passate al mare o in alta montagna ma anche ogni giorno quando ci si muove nella vita quotidiana. Dato per assunto che chi ha una pelle con tendenza a formare nei dovrà eseguire scrupolosamente ogni anno un controllo dermatologico specifico, ecco alcuni consigli per proteggere i nei al sole in modo sicuro.

Chi ha la pelle delicata con la presenza di nei, dovrà avere delle accortezze in più rispetto a chi ha una pelle scura, molto più resistente.

Come proteggere i nei al sole

Il fattore di protezione solare è fondamentale per affrontare l’esposizione al sole e questo per tutti, non soltanto per coloro hanno la pelle che presenta molti nei. L’esposizione al sole dunque dovrà essere protetta con un prodotto specifico a schermo totale ed evitata nelle ore più calde, tra le 11 e le 16.

Le persone che hanno nei sulla pelle, prima dell’estate dovrebbero sempre effettuare una visita dermatologica di controllo, in cui sarà lo stesso medico a consigliare come proteggere la pelle in particolare i nei. La protezione solare con un fattore 50+ dovra possibilemente essere acquistata in farmacia, dove si potrà trovare anche uno stick particolarmente indicato per proteggere piccole aree delicate, come il contorno occhi e anche i nei.

Il prodotto protettivo andrà applicato prima di uscire di casa per andare al mare e poi rinnovato dopo qualce ora e sempre dopo il bagno o la doccia. Si potranno così prevenire scottature avendo cura anche dei nei e delle zone più delicate.

