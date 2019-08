Capita spesso che i bambini vivano il momento del pasto con molta agitazione e opponendo un rifiuto categorico al cibo proposto, soprattutto intorno ai 2 anni. I consigli per evitare i capricci a tavola.

I bambini ed il cibo, un rapporto di amore ed odio, soprattutto in fase di crescita, quando i bambini cominciano a percepirsi come un individuo e a palesare il suo volere in modo molto chiaro e deciso, a volte anche urlando.

I capricci a tavola sono una grandissima fonte di stress per i genitori quando si ritrovano a dover gestire un momento di forte opposizione, che nella maggior parte delle volte finisce con una ‘vittoria a tavolino’ del bambino che ottiene magari di non mangiare i broccoli ma di gustare un qualcosa per lui più appetitoso, nella maggior parte dei casi, qualche merendina o cibo che nulla ha di salutare.

Bambini: otto consigli per evitare i capricci a tavola

I capricci a tavola sono un momento quasi fisiologico per ogni bambino, ma con qualche stratagemma si potranno affrontare ed evitare. Mamma e papà dovranno armarsi di molta pazienza e affrontare questo momento con molta serenità e seguendo i consigli giusti.

Mangiare assieme ai bambini

I bambini seguono il nostro esempio per questo farli mangiare da soli, ad un’orario prestabilito per loro, non li fa sentire coinvolti. Il pasto dovrebbe essere un momento di gioia e condivisione vissuto in famiglia.

Non accendere la televisione

La televisione è una fonte di distrazione per i bambini che li allontanta mentalmente da quel momento di condivisione che è il pasto. I bimbi dovrebbero essere concentrati solo nel pasto.

Se rifiuta un cibo non insistete

Se rifiuta un cibo in particolare non insistete ma proponetelo al pasto successivo, magari cambiandogli forma ed aspetto. Per esempio le verdure, solitamente rifiutate dai più piccoli, possono essere trasformate in appetitose polpettine.

Coinvolgeteli nella preparazione del pasto

Coinvolgere i bambini nella preparazione del pasto e anche nell’apparecchiare la tavola, li renderà protagonisti e ben predisposti a consumare il cibo da loro cucinato.

Mantenere la calma

Quando ci si trova di fronte a dei capricci a tavola, bisognerebbe mantenere la calma il più possibile. Sorvolare il momento con qualche distrazione sarà più funzionale che costringerli a mangiare.

Lasciategli toccare il cibo

Per i bambini toccare il cibo che portano alla bocca è fondamentale. Loro di solito, mangiano sempre ciò che prendono da soli.

Consultatelo circa il gusto dei cibi

Chiedere un parere sul gusto del pasto che gli viene proposto lo metterà al centro dell’attenzione e spesso servirà per farglielo consumare senza problemi.

Variare la proposta dei cibi

Variare spesso il menu, sarà il segreto per fargli sperimentare diversi gusti e consistenze e in questo modo, il bambino comincerà a formare un proprio gusto personale e vivrà il cibo come un’esperienza positiva e non un’imposizione.

