Come realizzare un dolcissimo scrub per le labbra al cioccolato. Un prodotto ottimo per curarle e renderle perfette.

Lo scrub, un prodotto indispensabile per avere cura delle labbra e trovarle sempre vellutate, carnose e lisce. L’antiestetico effetto delle labbra screpolate si deve assolutamente evitare e per questo saranno fondamentali l’esfoliazione, l’idratazione ed il nutrimento.

In commercio esistono moltissimi scrub per labbra, ma prepararlo in casa sarà senza dubbio più economico, divertente ma soprattutto si potrà creare uno scrub labbra tutto naturale e in questo caso anche molto goloso, perché al cioccolato.

Come creare uno scrub labbra al cioccolato, il video tutorial

Per preparare lo scrub labbra al cioccolato, avrete bisogno di:

2 cucchiaini di zucchero di canna

2 cucchiaini di cacao in polvere

2 cucchiaini di olio di mandorle dolci, cocco o riso

1 cucchiaino di miele

Miscelando i tre ingredienti si otterrà una pastina che si conserverà anche un mese a temperatura ambiente. Questa pastina esfoliante, dovrà essere massaggiata sulle labbra con un tocco delicato, almeno una volta a settimana, lasciato in posa per 5 minuti e risciacquato. Eliminerete il problema delle labbra screpolate e le avrete sempre morbide, nutrite e pronte per ricevere i prodotti di makeup. Non vi resta che guardare il video tutorial!

