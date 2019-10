Belen Rodriguez e Stefano De Martino: ecco la nuova casa di lusso

Belen Rodriguez e Stefano De Martino cambiano casa: ecco le immagini del super attico milanese che accoglierà la coppia e il figlio.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, dopo essere tornati insieme, hanno deciso di cambiare casa. Come fa sapere il settimanale Diva e Donna, infatti, la coppia ha già trovato la nuova casa in cui si trasferirà a breve insieme al figlio Santiago. Non una casa qualunque per i De Martinez, ma un terzo piano e un attico in un prestigioso palazzo e, soprattutto, in un quartiere d’elitè di Milano.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: le foto della nuova casa, un attico a Milano

Belen è pronta a lasciare la casa in cui ha vissuto per anni, anche dopo la separazione da Stefano De Martino e che ha poi diviso anche con Andrea Iannone. Per chiudere definitivamente con il passato e dare inizio ad una nuova storia, Belen e Stefano hanno deciso di cambiare casa. Come fa sapere il settimanale Diva e Donna, la coppia ha scelto di trasferirsi in un grande appartamento molto grande, costituito da un terzo piano e un attico, in un palazzo signorile in ritrutturazione. La coppia, per il momento, tuttavia, ha scelto di non comprare casa, ma di trasferirsi in un appartamento in affitto.

Un nuovo inizio, dunque, per Belen e Stefano che sono innamoratissimi come ha confessato De Martino a Domenica In:

“Io vengo a Domenica In per fare le dichiarazioni d’amore a mia moglie. Infatti, quando voglio cercare di dirle qualcosa non vedo l’ora che mi capita di venire a Domenica In. Nella sofferenza, ci siamo trovati bene e infatti io non ho perso l’occasione per venire qui a dire che sono pazzo di mia moglie.

Le dissi: ormai mi sono esposto. Ci siamo ritrovati perché non ci siamo mai lasciati, c’è sempre stato il cordone ombelicale che ci lega. Siamo stati fortunati perché non tutte le storie riescono a resistere alle intemperie della vita. È una banalità, ma per apprezzare qualcosa devi prima di perderla. Io auguro a tutte le persone di non perdere le cose per capirle. Alcune cose sono cambiate sicuramente in meglio”.

