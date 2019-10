Uomini e Donne: Martina Nasoni nuova tronista? La reazione di Daniele

La nuova tronista di Uomini e Donne sarà Martina Nasoni? Dopo l‘addio di Sara Tozzi che ha deciso di abbandonare il trono, è caccia alla nuova tronista del programma di Msria De Filippi che affiancherà Giulia Quattrociocche, Giulio Raselli e Alessandro Zarino. Nonostante, finora, la redazione di Uomini e Donne abbia spiazzato decidendo di continuare il trono classico solo con tre tronisti, non è escluso, nelle prossime puntate, l’arrivo di una nuova tronista che, secondo gli ultimi gossip, potrebbe essere proprio Martina Nasoni.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Secondo il settimanale Spy, Martina Nasoni avrebbe incontrato Maria De Filippi nel suo ufficio. Un’indiscrezione che ha così scatenato rumors su una probabile presenza della 21enne ternana sul trono di Uomini e donne. “Cosa ci faceva Martina Nasoni, la vincitrice della scorsa edizione del Grande Fratello, all’ultimo piano degli uffici di Maria De Filippi? Pare che la ragazza dal cuore di latta, tornata single dopo la discussa e tormentata storia con Daniele Dal Moro, sia in pole position per salire sul trono di Uomini e Donne”, si legge su Spy.

Potrebbe interessarti anche—>Ida Platano fa piangere Riccardo Guarnieri e sceglie Armando Incarnato

Di fronte a tali rumors, i fans hanno chiesto un commento a Daniele Dal Moro che Martina ha frequentato dopo la fine del Grande Fratello. L’imprenditore veronese ha risposto ironicamente facendo, però, intendere che, tra loro, ormai è tutto finito. Daniele, infatti, alla domanda dei fans ha risposto con la canzone di Lucio Dalla “Attenti al lupo” scatenando la reazione dei followers che hanno commentato così la sua risposta – “Non perdi tempo per denigrare Martina – gli ha fatto notare subito dopo un fan – e quello che prova per te con questa storia idiota… La prendi in giro sempre”. “Guarda, questo qua è il c…o che me ne f…a di quello che hai appena detto tu”, ha risposto chiudendo la questione Daniele.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI