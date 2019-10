Makeup: come mimetizzare il naso aquilino-VIDEO

Il potere del makeup permette di mimetizzare i difetti del volto con un gioco di ombre e luce. La tecnica del contouring riesce a plasmare i lineamenti del volto. Scopriamo come mimetizzare un naso aquilino.

Un pratico ed esaustivo video tutorial per scoprire come attraverso la tecnica makeup del contouring si può mimetizzare un naso aquilino, creando l’illusione ottica di un naso più dritto e regolare.

Scopriamo insieme tutti i passaggi del makeup per mimetizzare il naso acquilino in pochi e semplici tocchi di pennello nel punto giusto.

Come mimetizzare un naso aquilino con il makeup, il video tutorial

Le tecniche di makeup come quella del contouring, riescono a riequilibrare i lineamenti del viso anche in casi particolari, come un naso particolarmente irregolare, in questo caso aquilino. Sebbene la bellezza di ogni donna non risiede nella perfezione, sono molte le persone che vivono i loro piccoli difetti con imbarazzo. Il makeup corre incontro alle loro esigenze, per regalare armonia, ad un naso aquilino, un mento troppo pronunciato, un ovale troppo tondo o ad uno zigomo inesistente.

Scopriamo insieme come, attraverso il trucco, si può creare una vera e propria illusione ottica di un naso più regolare e dritto. Il segreto per mimetizzare alcuni piccoli difetti, sta anche nel valorizzare i pregi di ogni viso, come ad esempio uno sguardo magnetico o mettere in evidenza le labbra con un bel rossetto. Vivere con serenità anche i difetti, permette di essere se stesse, speciali e uniche. La bellezza passa attraverso gli occhi dice un detto e forse è proprio così. Uno sguardo dolce ed un bel sorriso sono il segreto per conquistare il mondo, il makeup, ci darà senza dubbio una marcia in più! Non vi resta che guardare il video tutorial.

