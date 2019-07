Un video tutorial per realizzare un perfetto makeup per un aperitivo in spiaggia. Tutti i passaggi ed i prodotti per creare un look mozzafiato.

L’estate sta vivendo il suo centro e il makeup per ogni donna resta un particolare importante del fascino anche in occasioni di relax e divertimento come quelle al mare. L’aperitivo sulla spiaggia è un ‘must have’ della stagione estiva e per essere sempre glam, carine ed in ordine, il trucco dovrà essere studiato per rendere l’incarnato luminoso e lo sguardo magnetico ma in modo discreto, senza nessun eccesso.

Pochi passaggi, i prodotti giusti e sarete perfette per gustare un aperitivo, sorridere, con la certezza di essere sempre bellissime.

Come realizzare un makeup per l’aperitivo in spiaggia, il video tutorial

L’obiettivo del makeup da spiaggia è quello di rendere l’incarnato luminoso e per farlo, il primo step è l’idratazione con un prodotto illuminante. Dopo aver idratato la pelle, si dovranno mimetizzare occhiaie ed imperfezioni con un correttore liquido molto leggero.

Con un illuminante in stick o liquido, si potranno enfatizzare gli zigomi, il ponte del naso per rendere la pelle molto luminosa. Sempre con un blush in crema si andranno ad evidenziare le gote per regalare un effetto sano. Per definire lo sguardo, si potrà applicare una linea sottile di matita nera all’attaccatura delle ciglia e un mascara waterproof. Ultimo tocco, la definizione delle sopracciglia con prodotti resistenti all’acqua e un velo di tinta labbra dal colore acceso e brillante. Non vi resta che guardare il video tutorial!

