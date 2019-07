L’olio di Kukui è un eccezionale rimedio naturale per la bellezza e la salute della pelle. Regala una pelle sana e giovane.

L’olio di Kukui, un vero elisir di bellezza e salute per la pelle che arriva dal sole delle isole Hawaii e che porta con se tantissimi proprietà benefiche per la per l’epidermide e anche per i capelli. Questo olio, che si ricava dalle noci del Kukui è considerato una sostanza molto preziosa ricca di acidi grassi che regala un incarnato giovane, sano e luminoso.

->POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Acido mandelico, cosa è e a cosa serve

L’olio di kukui vanta proprietà rigeneranti e nutritive e favorisce la produzione di collagene una proteine davvero importante per mantenere la pelle giovane.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria bellezza, clicca qui!

Olio di Kukui, tutte le proprietà e il modo di utilizzo

L’olio di Kukui è un vero e proprio rimedio naturale per proteggere e curare la pelle del viso, del corpo e anche dei capelli. Viene estratto a freddo dalle noci di Kukui e si conserva in boccette di vetro per almeno 12 mesi. Ricco di acidi grassi Omega 3, Omega 6 e Omega 9, vitamina C, D ed E risulta essere un eccezionale trattamento di bellezza e salute che utilizzato ogni giorno regala risultati sorprendenti.

Perfetto come anti age, è ottimo per lenire la pelle colpita da dermatiti, psoriasi e altre problematiche che colpiscono l’epidermide infiammandola o rendendola pruriginosa. Previene la formazione di cicatrici, smagliature e rughe e rende la pelle molto elastica. Ottimo anche per combattere la forfora se passato sulla cute con un massaggio leggero. Il suo utilizzo è molto semplice. Come tutti gli oli per la pelle, andrà applicato in piccola dose sulla pelle umida. L’acqua infatti aiuterà a veicolare l’olio attraverso l’epidermide e con un massaggio sarà completamente assorbito. Potrà poi essere aggiunto alla crema trattamento da giorno o da notte e aggiunto a maschere di bellezza naturali che diventeranno un trattamento anti età davvero portentoso.

->>GUARDA ANCHE:

Pelle: i rimedi naturali per l’eritema e la scottatura solare

Pelle: maschera dopo sole fai da te-VIDEO-

Bakuchiol, il botox vegetale che rivoluziona la cosmetica

Acque termali spray, cosa sono e a cosa servono

Latte di riso: scopri l’elisir di bellezza

5 gesti da evitare per sembrare più giovane più a lungo

Ginnastica facciale antirughe: 5 esercizi per combattere i segni del tempo

Siero viso antiage all’acido ialuronico fai da te-VIDEO-

La tua pelle è più bella con le mele

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI