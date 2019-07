La nuova pubblicità di Mc Donald’s Austria ha indignato gli italiani.

Nei giorni scorsi, il noto marchio Mc Donald’s è stato al centro di un’accesa polemica per via di un panino pubblicizzato in Austria. Per la campagna pubblicitaria del panino, chiamato “Bella Italia“, è stato infatti usato un gioco di parole che ha fatto riferimento alla mafia. Riferimento che, ovviamente, non è affatto piaciuto agli italiani (sia residenti in Austria che al di fuori) che si sono subito lanciati in commenti di protesta congro il famoso brand. Persino Salvini ha palesato il suo sdegno con un post su twitter.

Mc Donald’s si scusa per l’errore commesso

Panino “Estate italiana” in Germania: “Per veri MAFIOSI” (gioco di parole con “mampfen” = sbafare…).

Italiani tutti mafiosi? Che tristezza… Abbiamo ritrovato orgoglio e dignità, indietro non si torna! 🔝🇮🇹 pic.twitter.com/UiTvFgxA4g — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 21, 2019

Il titolo della campagna pubblicitaria tanto discussa è “Fur echte mampfiosi” che in tedesco significa “Per veri mampfiosi.

Un gioco di parole dato dal termine mapfen che significa abbuffarsi e che coniugato come nello slogan fa un chiaro riferimento alla mafia italiana.

Inutile dire che invece di provocare dei sorrisi divertiti (come da intento), questa pubblicità ha indignato oltremodo gli italiani che hanno subito replicato con messaggi accusatori, delusi o adirati, rendendo noto come la mafia non sia qualcosa sulla quale ironizzare e che quanto scritto è stata un’offesa all’Italia.

Un caso mediatico che ha spinto rapidamente il noto marchio a fare un passo indietro e a chiedere scusa, dichiarando che non c’era mai stata l’intenzione di offendere qualcuno e chiedendo scusa per l’errata campagna che, tra le altre cose è stata condannata anche dal Movimento 5 stelle e da Salvini che tramite twitter ha dichiarato:

“Italiani tutti mafiosi? Che tristezza… Abbiamo ritrovato orgoglio e dignità, indietro non si torna!”

Un vero buco nell’acqua per Mc Donald’s, insomma, che nelle ultime ore ha già reso irraggiungibili alcuni dei post dove è nata la polemica e che con molta probabilità provvederà ben presto a cancellare anche la pubblicità che, invece di conquistare il suo pubblico, ha chiaramente urtato la sensibilità dei tanti italiani residenti in Austria e di coloro che, al di fuori del paese, non hanno comunque apprezzato il chiaro riferimento, tacciato di essere inesatto e razzista verso un paese che non lo merita affatto.

