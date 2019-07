Le occhiaie sono una problematica che affligge moltissime donne, scopriamo come mimetizzarle in modo perfetto con il makeup.

Le occhiaie, croce di moltissime donne che ogni giorno cercano di mimetizzarle sotto strati di correttore, a volte con scarsi risultati. Scopriamo come mimetizzarle al meglio con l’aiuto dei giusti prodotti di makeup e con la perfetta applicazione di essi.

->POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Rossetto corallo, a chi sta bene

Prima di affrontare la problematica delle occhiaie dal punto di vista estetico, bisogna sempre ricordare che capire la profonda causa della loro presenza sarà senza dubbio qualcosa da non sottovalutare. In molti casi gli occhi cerchiati di scuro possono soltanto essere dovuti ad una grana di pelle molto sottile che lascia intravedere il microcircolo sottostante, oppure segnalano la mancanza di ferro, o di vitamine. Una volta approfondita la causa delle occhiaie, le si potrà affrontare anche dal punto di vista estetico, applicando del makeup nella zona sottostante l’occhio. Scopriamo come mimetizzare le occhiaie con il makeup in modo perfetto!

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria bellezza, clicca qui!

Come nascondere in modo perfetto le occhiaie con il makeup, il video tutorial

Per nascondere le occhiaie con il makeup, avrete bisogno di correttori in diverse formulazioni per i diversi tipi di pelle. Nel video tutorial verrà spiegato in modo capillare quali tipi di correttore poter utilizzare per le varie esigenze e come poterli applicare il modo perfetto.

Non vi resta che seguire tutti i consigli per poi applicarli durante il vostro prossimo makeup!

->>>GUARDA ANCHE:

Chi sono i makeupartist delle star, la foto gallery

Eyeliner bianco, il segreto per ingrandire l’occhio

Makeup: trucco anti caldo senza fondotinta-VIDEO-

Makeup: burro struccante fai da te-VIDEO-

Armocromia, analisi del colore per scoprire quali ti valorizzano di più

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI