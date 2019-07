Instagram si aggiorna ancora e chiude e rende più severo il controllo sui profili.

Chi usa Instagram dai suoi esordi, ricorderà bene i bei tempi in cui le foto postate erano solo per comunicare con il mondo, far conoscere il proprio punto di vista o mostrare uno spaccato della propria giornata. Scatti che venivano osservati e studiati, post che interessavano davvero e commenti che arrivavano spontanei e puntuali, al punto da portare anche alla nascita di tante amicizie. Tutti lontani ricordi che sono stati pian piano rimpiazzati dalla dura legge dei like (e dei follower), dalle foto postate a scopo pubblicitario o dai tanti profili che su Instagram lavorano e se mostrano qualcosa lo fanno solo perché pensano che attiri più di altre e non perché gli nasce dal cuore. Ebbene, sembra che anche chi gestisce la nota applicazione abbia nostalgia del passato o, più semplicemente, voglia di fare un po’ di pulizia. Così, dopo il test sui like iniziato ieri, ecco arrivare delle nuove norme, sicuramente più severe e volte ad eliminare quei profili che non saranno ritenuti idonei.

Instagram si aggiorna: tutto quel che c’è da sapere

Instagram non ha deciso di agire solo sui like ma di mettere restrizioni più grandi ai suoi utenti.

Presto, quindi, gli account che si spingeranno oltre saranno cancellati.

I motivi? È presto detto: incitamento all’odio, atti di bullismo, terrorismo, spaccio e nudità.

A fare la differenza sarà anche la modalità. Invece di bloccare subito l’account, sarà inviato un avviso all’utente che avrà così modo, sempre tramite l’applicazione, di dire la sua e di difendersi nel caso in cui ritenga di non aver evaso in alcun modo le regole. Una scelta che potrebbe essere stata inserita per andare incontro a chi spesso è solo vittima di segnalazioni da utenti “rivali” o che per vari motivi ne desidera la cancellazione.

Quel che è certo è che se questa nuova sorta di regolamento dovesse entrare pienamente in vigore, gli account a rischio sarebbero tanti, così come ci sarebbe davvero una qualche speranza per l’applicazione stessa che sempre più spesso viene accusata di essersi trasformata troppo e dove in tanti minacciano di abbandonare a giorni alterni salvo poi restare solo per affezione.

Insomma, Instagram sta davvero per cambiare così tanto? Ciò che accadrà nelle prossime settimane ci aiuterà ad avere una risposta più chiara.

