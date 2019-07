Chiara Ferragni insultata per strada da una donna di 40 anni. Lei non la prende bene e si sfoga attraverso il suo profilo Instagram

Fonte foto: Facebook

Chiara Ferragni ieri è stata protagonista di uno spiacevole episodio verificatosi a Milano. La giovane influente ha voluto condividere quanto successo con tutti i suoi fan esprimendo molto dispiacere per quanto accaduto.

Lei ha raccontato di essere stata insultata da una donna, di 40anni circa, che le ha rivolto parole a dir poco gentili: “Ieri, mentre stavo uscendo da un taxi per andare al lavoro, una donna mi ha rivolto un commento terribile. Probabilmente aveva 40 anni e, dopo avermi vista, ha detto a sua figlia (che avrà avuto circa 8 anni) ad alta voce: “Non darle attenzione, non vedi che è brutta senza trucco?”. L’ho guardata scioccata per quel commento così rude pronunciato ad alta voce, e quella sensazione è rimasta con me per tutto il giorno. Continuavo a chiedermi perché le persone parlano così di altre persone, perché si critica l’aspetto più di ogni altra cosa? E per quale motivo una donna deve comportarsi in questo modo con un’altra donna?”

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Chiara Ferragni: l’importante messaggio per le donne

Fonte: Instagram @chiaraferragni

Chiara Ferragni ha anche voluto lanciare un messaggio per tutte quelle donne che assumono un comportamento aggressivo verso altre donne. Le ha infatti invitate ad essere più compassionevoli e buoni con il prodigo: “In un mondo in cui ci sentiamo tutti giudicati per come sembriamo e tutti, almeno una volta, ci siamo sentiti vittime di uno standard di bellezza che non potevamo raggiungere, perché ci comportiamo allo stesso modo nei confronti degli altri?”.

Poi ha aggiunto: “Conosciamo tutti la sensazione di non sentirci la migliore versione di noi stessi, quindi perché non provare a mettere gli altri a proprio agio? Perché una mamma dovrebbe dire a sua figlia che un’altra donna è brutta senza trucco (e mi ero sentita così carina quella mattina) invece di insegnarle che la bellezza viene dall’interno, dalla fiducia e dall’amore per se stessi? Che tutti sono belli a modo loro, che uno “standard di bellezza” non esiste più? Che un viso fresco e un sorriso vero sono meglio di qualsiasi tipo di trucco? Questo è quello che insegnerò a mio figlio, è quello che cerco di dirvi ogni giorno. Le donne vere si sostengono a vicenda. Insieme possiamo fare la differenza. Inizia con piccoli passi: prova a dirti qualcosa di buono sul tuo corpo ogni giorno. E cerca di farlo con gli altri intorno a te, invece di distruggerli.”

Leggi anche >>> Selvaggia Lucarelli contro Barbara d’Urso: “Ho vinto il processo” – Video

Leggi anche >>> Cristian Imparato di nuovo single: ha lasciato Davide Vitale – Video

Leggi anche >>> Daniele Dal Moro, compleanno con Martina Nasoni: “non mi sono sentito solo”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI