Influencer nel panico: Instagram nasconde i like da oggi – VIDEO

Panico tra le influencer, Instagram ha deciso di nascondere i like da oggi: perché? La motivazione – VIDEO

Sono in panico le influencer che, da oggi, non vedranno più visualizzati i like alle proprie foto e ai propri post. La decisione è arrivata dal social network Instagram che ha detto stop. Ma perché?

I like non saranno cancellati ma semplicemente nascosti. Da oggi parte in Italia il test di Instagram. In altre parole, quando scorrerete la vostra timeline di Instagram, sotto ogni foto non potrete più sapere quanti like ci sono, né chi ha cliccato sul tasto like. L’unico che potrà essere in possesso di questa informazione sarà l’utente che ha postato la foto stessa.

