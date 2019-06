Eleonora Rocchini, ex corteggiatrice di Uomini e donne dice la sua sul caso Angela Nasti e attacca, senza mezzi termini, contro l’autrice storica del programma Raffaella Mennoia.

Eleonora Rocchini, corteggiatrice storica di Uomini e donne e attuale fidanzata dell’ex tronista Oscar Branzani di cui fu la scelta, si è dichiarata sul caso Angela Nasti che ormai riempie le pagine del gossip dopo l’improvvisa rottura con Alessio Campoli.

La Rocchini però si scaglia contro l’autrice storica di Uomini e donne, Raffaella Mennoia, non direttamente ma parla in una Instagram Stories di ‘chi gestisce il programma’ criticandola apertamente.

Eleonora Rocchini: duro sfogo su Instagram contro Raffaella Mennoia

Eleonora Rocchini non le manda a dire e la fidanzata di Oscar Branzani dice la sua sul caso Angela Nasti. La tronista infatti avrebbe annunciato la fine della sua storia d’amore con Alessio Campoli soltanto dopo poche settimane dalla scelta che li aveva visti uscire insieme dal trono classico di Uomini e donne molto presi l’uno dell’altra.

Per i più, si tratterebbe di una montatura bella e buona e come è ovvio ad essere presi di mira sono stati anche gli autori del programma di successo, in particolare la persona di Raffaella Mennoia, con cui la Rocchini e Branzani non si sarebbero trovati in buoni rapporti già da tempo. Il tutto risalirebbe ad un gioco con le coppie di ex protagonisti del programma a cui Oscar ed Eleonora non parteciparono per motivi lavorativi, da allora, la Rocchini ha sempre sottolineato il fatto di non essere stati più coinvolti e chiamati dalla redazione del programma e in una Instagram Stories di poche ore fa, proprio pronunciandosi su Angela Nasti e l’ipotetica ‘montatura’ di cui potrebbe essere protagonista, avrebbe nuovamente affondato le unghie contro l’autrice sottolineando che lei ed Oscar, coppia solida e felice, non sarebbe ancora mai stata invitata ad intervenire in studio:

“Ragazze, comunque non è per fare polemica, a me, sapete che mi piace farmi i cavoli miei! Però mi è giunta voce di una cosa un po’ montata a Uomini e donne e niente…rimango sempre un po’ scioccata, perché fondamentalmente, sì rimango scioccata non voglio dire nient’altro, sono un po’ senza parole. Però una cosa, cioè, una cosa mi sorge spontanea dirla, cioè allora, colei che gestisce il programma, che non è Maria De Filippi, con la quale io non ho mai avuto mai nessun tipo di problema, però colei che gestisce il programma e che invita le persone, cioè non inviti me e Oscar che stiano insieme da tre anni siamo felici e quant’altro, non che ne abbiamo bisogno, però per dire, però poi vi lamentate se la gente vi piglia per il c**o!”

E aggiunge:

“Probabilmente alla Raffy sto sul c…o, mi ha anche bloccato!”

Insomma, Eleonora Rocchini, ha palesato senza peli sulla lingua che avrebbe piacere di essere invitata a Uomini e donne a parlare della storia d’amore con Oscar Branzani con cui da tre anni vive una relazione felice. Chissà se a Settembre li vedremo in studio!

