Angela Nasti furiosa sbotta su Instagram e risponde a tutte quelle persone che l’hanno criticata dopo la fine della sua relazione con Alessio Campoli

In questi giorni sta facendo molto discutere la fine della relazione di Angela Nasti con Alessio Campoli, una rottura che ha visto la sua fine in un tempo lampo infatti la coppia non ha avuto neanche la possibilità di conoscersi che già era tutto fine.

Questa rottura lampo ha fatto molto discutere sui social e neanche le spiegazioni date da Alessio sono riusciti a placare gli animi e la curiosità del web. Per questo motivo l’ex tronista ha voluto dare delle nuove spiegazioni su quanto accaduto ma per l’ultima volta.

Infatti sul suo profilo Instagram ha affermato: “Buongiorno a tutti! Questo è l’ultimo video che faccio a riguardo, non mi sarei mai aspettata di dovermi giustificare, ma continuo a leggere e sentire cose che non mi appartengono. Io non ho preso in giro nessuno, io mi sono sempre comportata in maniera pulita, sia all’interno che all’esterno del programma, sia con voi che con Alessio con cui sono in ottimi rapporti. Smettetela di dire cattiverie, io non credo di aver fatto nulla di male, se una conoscenza non va a buon fine non possono farvene una colpa. E per quanto riguarda le persone che continuano a parlare e fare il mio nome pur di avere visibilità ma basta, anche se non vi cag* più nessuno basta, anche perché se finisce una storia non vuol dire che qualcuno ha preso in giro altre persone, non mi sarei mai permessa di prendere in giro le persone che lavorano in quel programma, io li amo uno a uno. E’ inutile che continuate a parlare tanto per parlare, la verità verrà a galla e poi vedremo!”

Angela Nasti senza freni: sbotta su Instagram

Angela Nasti furiosa ha voluto rispondere per le rime anche a coloro che l’hanno accusata di fare solo business: “Ah e poi una cosa importante per farvi capire: ogni tanto mi tirate in ballo il business, ma il mio brand di costumi da bagno vendeva lo stesso anche prima, anzi. Poi ovvio ho avuto una visibilità ma chi se ne frega, ma secondo voi avevo bisogno di visibilità? Ma dai. Ci tengo invece a ringraziare chi mi è stato vicino, perché poi mi viene da pensare che alla fine – a prescindere da quello che potevo fare – chi non mi apprezza mi avrebbero comunque attaccata, alcuni mi hanno etichettata da quando ho messo piede in quel programma. Ripeto io penso non sia successo nulla di grave, e adesso vi lascio parlare e vi mando un bacio grande.”

