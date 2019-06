Katia Fanelli è la star indiscussa di Temptation Island 2019 ma sul suo seguitissimo profilo Instagram arriva un vero e proprio scivolone.

E’ senza dubbio la vera rivelazione di Temptation Island 2019. Katia Fanelli si è presentata come una vera e propria forza “fotonica” (come direbbe lei), una bionda esplosiva che sembra ritagliata su misura per essere una star “made in De Filippi”.

La ragazza ha tutte le carte in regola per esser una star alla Uomini e Donne e, a quanto pare, ne è pienamente consapevole, forse anche troppo.

Il suo profilo Instagram è un collage di foto “come da copione”: pose sexy, foto mano nella mano con il suo lui, scatti con macchine di lusso e tutto ciò che il vademecum della perfetta influente prevede.

In questa sequela di scatti da copertina emerge un momento veramente romantico, una foto di coppia con passaporti alla mano. Lo scatto non è sfuggito ai più peccato però che ciò non sia dovuto al suo cipiglio affettuoso: la foto e la sua didascalia suonano infatti stranamente familiari.

Katia Fanelli su Instagram copia la didascalia

Facciamo un salto da un profilo Instagram all’altro.

Approdiamo così sulla pagina del tronista Paolo Crivellin. E’ stato proprio lui infatti che nell’ottobre 2018 ha pubblicato un’identica foto che lo mostrava insieme alla fidanzata Angela Caloisi, con tanto di didascalia uguale al 100%.

In tutte e due gli scatti la coppia, già seduta in aereo, si scambia un tenero bacio, facendosi scudo dei passaporti e commentando la foto con:

“I timbri sui nostri passaporti saranno gli stessi, perché non c’è viaggio che io voglia fare se non con te. Ti amo”

Diciamo che durante il suo viaggio in Russia Katia Fanelli non ha certo brillato per la sua “fotonica” creatività.

Un bello scivolone dunque ma senza dubbio la ragazza avrà modo di rimediare: la sua scalata alla popolarità appare quantomeno inesorabile, a patto di non copiare troppo.

