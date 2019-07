Cosa cucino oggi? Un menu completo per pranzo e cena con il pesto di basilico. Ricette semplici e gustose.

Se non sapete cosa cucinare oggi, affidatevi al pesto di basilico, un ingrediente che non dovrebbe mai mancare in dispensa, per preparare un ottimo primo e un succulento secondo, accompagnati da contorni di verdure.

->POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Cosa cucino oggi? Il menu completo con la fontina-VIDEO-

Il consiglio del giorno

Il pesto di basilico, soprattutto in questa stagione, si può facilmente preparare con ingredienti freschi e in pochi minuti. Il gusto sarà davvero ottimo ed esalterà al meglio il sapore delle pietanze a cui si accosterà. Per prepararlo potrete inserire in una frullatore, anche se andrebbe pestato a mano in un mortaio, delle foglie di basilico, dei pinoli, del parmigiano, olio extravergine di oliva e aglio. In pochi minuti avrete un’ottimo pesto da utilizzare per le ricette più gustose.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria cucina, clicca qui!

Cosa cucino oggi? Il menu completo per il pranzo con il pesto

Scopri le ricette per la cena con il pesto, clicca alla pagina successiva!