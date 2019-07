Un menu completo dal gusto particolare. Piatti che vedono come protagonista la fontina, un formaggio dal gusto davvero particolare.

Se non sapete cosa cucinare oggi, correte a compare del formaggio fontina e mettetevi ai fornelli. Potrete preparare delle ricette davvero gustose sia per il primo piatto che per il secondo che saranno accompagnati da sfiziosi contorni.

->POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Cosa cucino oggi? Il menu completo con la fesa di tacchino-VIDEO-

Il consiglio del giorno

La fontina è un formaggio tipico della Valle D’Aosta a pasta molle e si tratta di un formaggio particolarmente calorico, in quanto viene ottenuto dalla lavorazione del latte intero. Inoltre è un formaggio ricco di sodio e non è adatto alla dieta di chi soffre di ipertensione arteriosa. In cucina però regala grandi soddisfazioni al palato, sia per la preparazione dei primi piatti che per i secondi.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria cucina, clicca qui!

Cosa cucino oggi? Il menu completo per il pranzo con la fontina

Non perdere le ricette per la cena con la fontina, clicca alla pagina successiva!