Chiara Ferragni ha annunciato la sua presenza come giudice in uno show televisivo.

In questi giorni Chiara Ferragni si trova a Tokyo dove è volata insieme al marito dividendosi tra lavoro e vacanze. Sembra che alle solite pubblicità e al ruolo da testimonial, la famosa fashion blogger, questa volta, abbia fatto di più. In un recente post ha infatti annunciato la sua presenza in qualità di giudice per un nuovo programma che andrà in onda su Amazon Prime.

Chiara Ferragni, giudice per un nuovo talent

Il programma si chiamerà “Making the Cut”, sarà condotto da Heidi Klum e porterà la firma di Amazon Prime. A rivelarlo è stata proprio Chiara Ferragni che con una foto dove si mostra in compagnia di Heidi Klum e di Tim Gunn ha parlato della sua prossima avventura che la vedrà nel ruolo di giudice fashion. Con lei ci saranno Carine Roitfeld, Nicole Richie, Joseph Altuzarra e Naomi Campbell. Una giuria d’eccezione per uno show che in questi giorni si sta girando proprio a Tokyo, dove la fashion blogger si trova da un po’.

In questo nuovo programma, si occuperà di valutare imprenditori e designer di moda che arriveranno da tutto il mondo per presentare nuovi look. Il vincitore oltre ad essere decretato una nuova promessa nel mondo della moda, vincerà anche un milione di dollari che gli consentirà di far crescere il marchio. Inutile dire che le future creazioni saranno poi messe in vendita anche su Amazon. Un programma innovativo e ben studiato che, come da lei stessa annunciato, sarà disponibile a partire dalla primavera del 2020.

Si tratta di una nuova scommessa per la famosa influencer che continua a lavorare senza sosta, dimostrandosi instancabile e sempre sul pezzo. Moglie, mamma e personaggio noto, a breve sarà quindi anche uno dei giudici del nuovo talent di Amazon. Per il momento resta invece il silenzio sul documentario da lei girato qualche tempo fa e che se fino a qualche tempo fa si pensava adatto a Netflix, ora, dopo questi ultimi aggiornamenti sembrerebbe perfetto anche per Amazon Prima. Per saperlo con certezza, però, bisognerà attendere un nuovo annuncio.

