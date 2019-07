Chiara Ferragni, direttamente dal Giappone si trasforma in Sailor Moon.

In questi giorni Chiara Ferragni si trova in Giappone per lavoro. Tra le sue ultime foto se ne può vedere una molto speciale nella quale Chiara si mostra come Sailor Moon, nota paladina della luna amatissima non solo in Giappone ma in tutto il mondo. Una foto che ha subito entusiasmato e divertito i fan che hanno lasciato commenti di ogni tipo al suo post, ovviamente tutti relativi all’argomento. Sotto la foto, infatti, Chiara Ferragni ha scritto di essere diventata per una notte il suo super eroe preferito dell’infanzia.

