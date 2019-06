Un segnale positivo e un esempio da seguire nel mondo del lavoro: Chiara Ferragni ha infatti premiato i suoi dipendenti con 3.400 euro. Ecco perché..

Manager, mamma, imprenditrice, blogger, moglie: Chiara Ferragni, l’influencer italiana più seguita al mondo è questo e tanto altro.

Negli ultimi giorni è tornata a far parlare di sè soprattutto per una scelta della sua azienda che ha fatto molto discutere e le ha ridato (dopo le innumerevoli critiche quotidiani) una visibilità in senso positivo.

A quanto dichiarato dalla sua Tbs Crew infatti, proprio perché gli affari della sua azienda nel 2018 sono andati particolarmente bene, si è scelto di premiare i dipendenti per il lodevole lavoro fatto e per l’impegno speso al fine di raggiungere questo risultato.

Nessun dato ufficiale sui guadagni o sulla crescita, ma è innegabile che il 2018 sia stato un anno “all’insegna della crescita dei ricavi e della redditività”, proprio come dichiarato dalla stessa Crew.

Chiara Ferragni e il bonus ai dipendenti: ecco in cosa consiste

A comunicare questa crescita è l’ultima assemblea dei soci dell’azienda che ha approvato il bilancio. In questa sede l’azienda si è data la prospettiva di portare l’utile del 2019 a 98.000 euro circa.

Più nello specifico, la Tbs Crew ha dichiarato che il bonus, che ammonta a 3.400 euro lordi, “sarà distribuito, in parti uguali, e liquidato nel mese di giugno”. A riceverlo saranno i 15 dipendenti dell’azienda “The Blonde Salad“, che gestisce sia il sito omonimo sia l’immagine della star.

In generale, dopo l’incredibile crescita economica degli ultimi 3 anni, l’azienda di Chiara Ferragni mette a segno degli ottimi risultati anche per le mensilità fino a dicembre 2018, nonostante varie siano state le sue scelte e le “mosse” di marketing che hanno fatto discutere molto anche i suoi stessi fan.

