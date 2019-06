Chiara Ferragni si lascia andare ad una confessione a cuore aperto. Sul suo profilo Instagram rivela i dubbi sull’essere una buona madre e moglie

Chiara Ferragni è senza dubbio una delle donne con maggior successo e popolarità in Italia e all’estero. Ha una vita meravigliosa che in tanti vorrebbero e che invidiano ma non è sempre oro ciò che luccica.

L’imprenditrice digitale ha voluto mostrare ai suoi fan le sue insicurezze e paure sul non essere una brava moglie e una madre sempre presente: “Vi mostrerò anche la parte meno bella di me”. La moglie di Fedez si è lasciata andare ad un duro sfogo che ha voluto condividere con tutte le persone che ogni giorno la seguono e la sostengono.

Chiara Ferragni con il cuore in mano: “Penso di non essere una buona madre”

Qualche ora fa Chiara Ferragni ha condiviso un post su Instagram, una foto con il piccolo Leone in braccio e si lasciata andare ad una confessione, fatta con il cuore in mano. Sotto lo scatto si puo leggere: “I prossimi giorni saranno pazzeschi e incredibili per la mia carriera: sto girando una grande campagna internazionale, presentando ufficialmente la mia prima collezione di trucchi, Lancome di Chiara Ferragni, e vedendo la seconda parte del mio documentario. So già che sarò sopraffatto dalla felicità e dall’orgoglio di ciò che ho raggiunto in questi giorni. Ma ci sono ancora momenti come questi in cui ho la sensazione di non essere la migliore mamma che potrei essere, o la migliore moglie che potrei essere perché il mio lavoro mi porta lontano dalla mia famiglia così spesso”.

Chiara Ferragni ha ammesso che spesso il suo lavoro la spinge inevitabilmente a viaggiare molto e di conseguenza ad allontanarsi dalla sua famiglia: “Perché questa sensazione? Quando so che sto facendo del mio meglio per essere una dirigente, una mamma, una moglie, una figlia, una sorella e un’amica? Mi sono ripromessa di essere sempre vera sui social media e non solo di mostrarvi il lato migliore della mia vita perché penso che sia davvero importante parlare anche pubblicamente delle mie debolezze, dei miei dubbi, del mio modo di affrontare le cose. E questo è uno di questi momenti, e se succede a me, sono sicura che capiti anche a molti di voi”.

Infine la Ferragni ha concluso ricordando a tutti che non si può essere perfetti e nonostante questo non bisogna arrendersi e andare avanti nella vita: “Sii gentile con te stesso e continua a dire alla tua mente quanto sei grande. Per tutti gli errori che hai fatto lungo la strada, perdonati. Per tutte le cose buone che ti sono successe. Congratulati con te stesso, concentrati sulle cose importanti e fai una lista delle cose che non ti piacciono per modificarle. Cerca di essere migliore e sappi che qualcuno è orgoglioso di te. Godi di ogni momento e ama con tutto il cuore e la mente”.

