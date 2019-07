L’acido mandelico, una sostanza naturale in grado di regalare alla pelle del viso luminosità, compattezza e soprattutto un incarnato privo di macchie.

L’acido mandelico è un alfa idrossiacido proprio come l’acido glicolico che si ricava dalla mandorla amara. Il nome ‘mandelico’ deriva da mandel che in tedesco significa mandorla. Questa sostanza viene utilizzata in cosmesi da anni proprio per le sue molteplici proprietà schiarenti, antibatteriche e antiossidanti.

La sua azione è molto simile a quella dell’acido glicolico, anche se di differenzia da esso per la struttura molecolare più grande che lo rende più tollerabile sulla pelle. Viene inserito in molti prodotti cosmetici, soprattutto indicati alla cura delle pelle colpita da acne.

Come si utilizza l’acido mandelico

L’acido mandelico si trova in molte preparazioni cosmetiche e anche in purezza, anche se la soluzione di acido, come il glicolico, andrebbe applicata da un medico dermatologo. Questo alfa idrossiacido regala alla pelle luminosità e soprattutto aiuta ad eliminare le macchie presenti sull’epidermide.

La percentuale che di solito si inserisce nei prodotti di bellezza è il 15% e a volte anche il 10% ed essi andranno applicati soltanto fuori dall’esposizione dei raggi solari. Ai primi utilizzi questo acido potrà provocare un lieve bruciore sulla pelle che si lenirà passati pochi minuti, se ciò non accade bisognerà interrompere il trattamento. Ad oggi sono molti i sieri e le creme trattamento che ne contengono una piccola quantità, basterà informarsi presso le farmacie e le profumerie di fiducia.

