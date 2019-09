Il fondotinta torna protagonista della nuova stagione. Ecco come realizzare un contouring ed una base viso perfetti per ogni tipo di pelle.

L’autunno è arrivato e anche le ultime sfumature di abbronzatura se ne sono andate con la stagione estiva. Il fondotinta e la base viso, tornano dunque ad essere protagonisti del makeup per regalare incarnati perfetti e luminosi che accompagnino ogni donna nella sua lunga giornata.

->POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Madonna lancia la Too Faced makeup Collection

La tecnica del contouring poi, assicurerà linementi scolpiti e la giusta luminosità in alcuni punti del viso specifici. Scopriamo come realizzare un contouring e una base viso perfetta in pochi e semplici passi!

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria bellezza, clicca qui!

Come realizzare un contouring ed una base viso perfetti, il video tutorial

Per realizzare il contouring e la base makeup, avrete bisogno di:

fondotinta

palette per contouring

correttore

Il contouring è una tecnica di makeup in grado di scolpire letteralmente i lineamenti del viso. Il modo in cui applicare i prodotti, un camouflage molto scuro ed una nuance molto chiara e luminosa, cambia per ogni tipologia di viso. Un viso tondo per esempio avrà bisogno di essere scolpito sotto l’osso zigomatico e nel contorno del viso, al contrario un viso magro e lungo dovrà essere reso più tondo ed armonioso giocando con i punti luce.

Il fondotinta perfetto, dovrà essere di una nuances il più vicino possibile a quella naturale e dovrà avere un formulazione giusta per il tipo di pelle. Per la pelle grassa infatti si dovrà scegliere una texture fresca e opacizzante a base di acqua, mentre per le pelli più secche via libera a texture avvolgenti e a base oleosa.

Nel video tutorial saranno introdotti in modo semplice la tecnica del contouring e i segreti di una base viso perfetta.

->>GUARDA ANCHE:

Trucco da cerimonia oro rosa con Clio Makeup -VIDEO-

Makeup: eyeliner, come applicarlo in modo perfetto-VIDEO-

Rossetto rosa, a chi sta bene

Ombretto giallo, a chi sta bene e come applicarlo

Makeup: lifting in 20 secondi senza bisturi-VIDEO-

Makeup aperitivo in spiaggia-VIDEO-

Come fissare il trucco: tutti i prodotti che ti servono

Rossetto corallo, a chi sta bene

Chi sono i makeupartist delle star, la foto gallery

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI