Meghan Markle: il segreto della sua skincare

Meghan Markle è una delle donne più affascinanti al mondo e ogni giorno sfoggia un incarnato perfetto e radioso. Ecco il segreto della sua skin care secondo la sua facialist.

La Duchessa di Sussex, moglie del Principe Harry stupisce ogni giorno per la sua naturale bellezza, per il suo sorriso dolce e le sue lentiggini mai volutamente nascoste. Meghan Markle è davvero bellissima e la sua facialist Sarah Chapman ha rivelato in una esclusiva intervista ad Harper Basar Uk, quale sia il segreto della skin care della bellissima ormai ex attrice americana.

La facialist londInese, quella scelta anche da Victoria Beckham, ha rivelato che le richieste delle sue clienti negli anni sono cambiate e che le donne non mirano più a sembrare più giovani ma ad essere la versione migliore e più naturale di se stesse, proprio come Meghan Markle.

Meghan Markle, il prodotto ‘must have’ della sua beauty routine

La famosa facialist londinese Sarah Chapman, che cura personalmente la bellezza di Meghan Markle, ha rivelato, in una intervista ad Harper Bazar Uk, quale sia il prodotto irrinunciabile nella beauty routine della Duchessa di Sussex e stupendo tutti ha rivelato che il prodotto a cui non rinuncia mai è l’Spf. La protezione solare dunque è il segreto principale dell’incarnato perfetto della Markle, come ha rivelato la Chapman:

“Mettere l’Spf tutti i giorni è importate anche per proteggersi dalla luce blu che viene da schermi e dispositivi elettronici e che è presente anche nell’atmosfera in cui siamo immersi”

Secondo la beauty guru, sarebbe inutile applicare costose creme anti age se prima non si protegge la pelle con un potente filtro solare. Il sole infatti è il nemico numero uno della pelle e la maggior causa di invecchiamento, anche precoce, dell’epidermide. Applicare una lozione con filtro solare 50+ su viso, collo e anche le mani, assicurerà una pelle giovane e fresca fino all’età più matura.

(Fonte foto: Instagram meghanmarkle_official)

