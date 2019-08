Makeup: eyeliner, come applicarlo in modo perfetto-VIDEO-

Un video tutorial per imparare a mettere l’eyeliner in modo perfetto. Tanti consigli professionali per rendere lo sguardo magnetico con questo prodotto per il trucco occhi.

L’eyeliner è da sempre il prodotto di makeup ‘must have’ per il trucco occhi. In questo video tutorial potrete imparare come applicarlo nel modo giusto per esaltare e rendere magnetico lo sguardo con una semplice riga perfettamente disegnata.

La riga grafica di eyeliner è davvero bellissima ma non adatta ad ogni tipologia di occhio, ma soprattutto agli occhi più giovani e meno a quelli maturi. Questo perchè sulla palpebra un pochino rilassata sarà impossibile fare una riga di eyeliner precisa.

Come applicare il modo perfetto l’eyeliner

Applicare l’eyeliner non è un impresa molto semplice ma si dovrà gradualmente acquisire manualità, magari esercitandosi con una semplice matita nera o con un ombretto nero e un pennello da eyeliner.

Per realizzare la linea non si dovrà tirare la pelle dell’occhio verso l’esterno ma andrà disegnata seguendo la linea naturale dell’occhio e soprattutto si dovrà utilizzare uno specchio posizionato molto vicino al viso. Esistono poi diverse tipologie di eyeliner, liquidi, in penna e anche in gel. Non vi resta che seguire il video tutorial per imparare tutti i consigli professionali per applicare l’eyeliner in modo perfetto.

