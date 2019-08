La versione restaurata e aggiornata del “Re Leone” arriva al cinema dopo 25 anni: un cast eccellente al doppiaggio. I protagonisti Marco Mengoni ed Elisa sono entusiasti.

Ieri è stato il giorno del “Re Leone”, il ritorno al cinema della celebre pellicola, in versione aggiornata e restaurata, ha fatto letteralmente impazzire i fan della Disney e non solo. Il film è un cult dell’animazione, portato al cinema per la prima volta da Roger Allers e Rob Minkof nel 1994 che, a distanza di 25 anni dall’uscita, viene riproposto da Jon Favreau (che passa da IronMan, i primi due capitoli, alle vicende della Savana) con naturalezza e avanguardia.

Se vuoi rimanere aggiornato sulle principali notizie di attualità CLICCA QUI

Quel che colpisce è l’impianto messo a disposizione di una produzione simile: non solo per il budget speso, ma anche per la scelta degli attori e interpreti che vanno a doppiare, e quindi, in qualche modo, incarnare i vari personaggi: Luca Ward è Mufasa, Massimo Popolizio è Scar, Toni Garrani interpreta Rafiki, Edoardo Leo e Stefano Fresi sono (rispettivamente) Timon e Pumbaa. Una serie di nomi altisonanti che vanno ad arricchire e completare la splendida cornice in cui si colloca il film. Non è la solita operazione nostalgia, il ritorno del Re Leone va inteso più come un aggiornamento dell’esistente per far sì che anche le nuove generazioni godano di determinati capolavori cinematografici: si comincia a vederli da bambini, per poi apprezzarli anche da adulti.

Simba e Nala sono Marco Mengoni ed Elisa: “Siamo felicissimi dell’opportunità”

È stata fatta una scelta simile anche con “Dumbo”, ripiombato in sala qualche tempo fa, la regia – in quel caso – era di Tim Burton. Le reazioni al girato, allora, furono discordanti: non a tutti piacque e si classificò in un limbo di indifferenza che non fece né male né bene. La versione restaurata in italiano di “The Lion King”, invece, sta piacendo.

Merito anche dei protagonisti principali al doppiaggio: ad incarnare Simba e Nara sono state scelte, infatti, le voci di Marco Mengoni ed Elisa che arriva proprio dalla precedente esperienza con l’elefantino dalle grandi orecchie: “Quando mi hanno chiesto di doppiare il personaggio di Nara ne ‘Il re Leone’ sono stata felicissima, da non crederci”. Lo stesso vale per Marco Mengoni che ha prestato la voce al piccolo leoncino protagonista della vicenda: da un “Re matto” a un altro. Tante sorprese e novità per i due cantautori impegnati non solo sul grande schermo, torneranno infatti alla propria attività artistica, ricca di impegni e live, dopo questa breve ma intensa parentesi sul grande schermo.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google news, per rimanere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Leggi anche –> “Elisa Toffoli: lo sfogo su Instagram – VIDEO”