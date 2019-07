Elisa, dopo la polemica nata dalle parole di Laura Pausini, si è sfogata sui social.

Fonte: Instagram @elisatoffoli

È una vera e propria polemica quella nata tra i fan di Laura Pausini ed Elisa Toffoli, due cantanti improvvisamente ritrovatesi su fronti opposti e tutto a causa del Re Leone. Si, perché come molti ormai sapranno, dopo che Elisa è stata scelta per dare la voce alla leonessa Nala nel celebre film, la Pausini ha dichiarato di essere stata scelta per prima ma di aver rifiutato per via di altri impegni. Un’affermazione che ha scatenato subito l’ira dei fan della Toffoli che non hanno apprezzato questo sottintendere che Elisa fosse quindi una seconda scelta. Una polemica andata avanti per ore fin quando, forse stanca delle tante parole spese, la stessa Elisa non ha scelto di entrare in campo per dire la sua.

Elisa dice la sua dopo la polemica sul film Il Re leone

Fonte: instagram @elisatoffoli

È con una foto insieme a Laura Pausini che Elisa ha deciso di dire la sua, aprendo una parentesi sul suo account Instagram e dando così sfogo ai propri pensieri a riguardo. Pensieri che riguardano ovviamente la stessa Laura e un’evidente amarezza per quanto avvenuto:

“Di solito tendo ad occuparmi di musica e poco altro, ma credo di avere un potere, un peso, una voce e una responsabilità. Non so per quale ragione in quest’epoca pare ci sia sempre un bel po’ di post per l’odio e per la negatività. Ma so di certo che abbiamo il potere di cambiare la realtà che ci circonda, e possiamo sempre fare una scelta! Io scelgo l’onestà, la positività, la meritocrazia, la chiarezza, la trasparenza, il coraggio. Ringrazio tutti quelli che mi hanno difesa ma li invito anche ad evitare altri scontri. Se fossi una seconda scelta non me ne vergognerei, quello che dispiace è l’aver sentito una versione totalmente diversa da questa.

Ma non importa, credetemi.

Ci tengo a dirvi una cosa: anche se fosse così e io fossi una seconda o una terza o una quarta o quinta scelta, non me ne vergognerei affatto e non penso debba essere un problema per nessuno! Quello che conta è l’opportunità meravigliosa di vivere un’esperienza straordinaria. Ho provato una felicità e una gioia enormi quando mi hanno chiamata, e ho dato tutta me stessa nelle parti cantate e in quelle recitate. Ho fatto il miglior lavoro possibile e ne sono fiera. Ho ricevuto i complimenti da parte di grandi professionisti del doppiaggio e mi sono quasi commossa perché doppiare è sempre stato uno dei miei sogni e vi assicuro che togliere completamente l’accento friuliano senza aver mai studiato recitazione e con alle spalle un solo corso di dizione (durato tre mesi e fatto quando avevo quattordici anni) in tutta la vita non è stata una passeggiata!!! In quanto a me e Laura non è bello che questa situazione crei odio tra i nostri fan, o tra i fan del film… mentre molti di voi scrivevano messaggi pieni di rancore io e Laura ci mandavamo messaggi dicendoci che ci vogliamo bene.”

Un messaggio sincero e sicuramente carico di significato e che sembra aver riscosso un ceto successo da parte del follower che si sono subito detti d’accordo e felici di leggere parole simili.

Ovviamente non è mancata la risposta della Pausini che ribadito quando detto dalla collega e amica, ricordandole che la considera una grande donna e amica e che le vuole bene.

Insomma, polemica a parte, sembra che i rapporti tra le due siano rimasti quelli di sempre e che tutto alla fine sia andato bene. A questo punto non resta che godersi il film in cui Elisa canterà e reciterà al fianco di Marco Mengoni che interpreterà Simba.

