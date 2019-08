Il trucco per perdere peso sta nell’optare per una dieta sana, ovvero incorporare alcuni nutrienti che possono aiutarti nel tuo processo di perdita di peso, uno uno in particolare

Perdere peso è un’idea che deve aver toccato la tua mente almeno una volta nella vita. È un processo delicato che richiede tanto sforzo fisico quanto mentale affinchèl’obiettivo venga raggiunto, ma dovresti sapere che potresti essere in grado di perdere peso a lungo termine grazie ad un solo semplice trucco che interessa la tua dieta.

Il trucco non sta nel cambiare la tua dieta, ma piuttosto nell’incorporare alcuni nutrienti che possono aiutarti nel tuo processo di perdita di peso.

“Devi consumare 5 porzioni di frutta e verdura al giorno”, avrai sicuramente sentito questa frase più di una volta. Questa frase non è solo uno slogan pubblicitario, ma la base di una dieta sana. Sappi che la chiave per una dieta equilibrata non è necessariamente la frutta e la verdura in quanto tale, ma i nutrienti che contengono. Stiamo parlando principalmente delle fibre.

L’importanza delle fibre nella dieta

Le fibre sono carboidrati non digeribili presenti negli alimenti. Esistono due tipi di fibre:

Fibra solubile: che può essere dissolta in acqua e metabolizzata dai batteri buoni della flora intestinale.

Fibre insolubili: che non possono essere sciolte in acqua.

Possono anche essere classificati come fibre fermentabili e non fermentabili, a seconda della capacità dei batteri del colon di degradarle.

Le fibre sono importanti per questi batteri che hanno bisogno di nutrienti per nutrirsi e compiere adeguatamente la loro missione. Si scopre che proteine ​​e lipidi vengono assorbiti dal flusso sanguigno ben prima di raggiungere la flora intestinale. Questo lascia poca scelta per questi batteri e per la loro alimentazione, da qui l‘importanza della fibra.

Il resto del corpo umano non contiene gli enzimi necessari per digerirli, tutto dipende dai batteri della flora intestinale.

Le fibre possono agire come prebiotici che aiutano a promuovere la crescita di batteri buoni, migliorano il metabolismo e proteggendoti dall’aumento di peso. Possono anche proteggerti dalle malattie infiammatorie intestinali e aiutarti ad assorbire il calcio in modo da mantenere la massa ossea in buona forma.

Una dieta a base di fibre aumenta la sensazione di pienezza. Cosa implica questo? Questa sensazione di sazietà ti spingerà a ridurre la quantità di cibo che consumi, permettendoti di perdere peso considerevolmente e nel lungo periodo.

Un piccolo consiglio è quello di bere un bicchiere di acqua di limone prima del pasto. Il limone contiene una fibra insolubile che è la pectina. Quest’ultimo può ritardare il processo di svuotamento gastrico mantenendo la sensazione di sazietà a lungo.

Le fibre svolgono anche un’ altra funzione importante per il tuo corpo. Aiutano a regolare il livello di zucchero nel sangue, proteggendoti così dal diabete, ma non solo. Questo evita le voglie di snack che potresti avere tra i diversi pasti, che sono il primo nemico del tuo progetto di perdita di peso.

Inoltre, secondo Lily Soutter, nutrizionista approvata dalla Association for Nutrition, la fibra è un alleato formidabile per contribuire a una perdita di peso sana e sostenibile. In una intervista pubblicata sul sito Web Express.co.uk, spiega che mangiare questo nutriente, nell’ambito di una dieta sana ed equilibrata, può aiutarti a proteggerti dall’aumento di peso: “I cibi ricchi di fibre assorbono l’acqua e rimangono nello stomaco più a lungo, creando una sensazione di pienezza …”.

Tuttavia, va notato che un consumo eccessivo di fibre può causare effetti indesiderati come flatulenza, gonfiore o diarrea.

Una ricetta ricca di fibre per aiutarti a perdere peso

Perdere peso non dovrebbe mai fare rima con privazione, quindi ecco una ricetta per arricchire il tuo piatto sia nei colori che nei benefici.

Burger Vegetariano

Può sembrare strano incorporare un hamburger nella tua dieta, ma dai una rapida occhiata agli ingredienti:

Una tazza di ceci

Hummus precedentemente preparato

Mezza tazza di fagioli

Una piccola cipolla rossa

Un mazzo di prezzemolo

Coriandolo essiccato

Sale, pepe e cumino

Bicarbonato di sodio

Hamburger di grano saraceno

Pomodoro, cetriolo e cipolla rossa

Invece della carne tritata, userete le fibre. Dopo aver immerso i ceci e i fagioli in acqua durante la notte, rimuovi la loro pelle. Mettili nel frullatore, aggiungi la cipolla tritata e il prezzemolo e poi le spezie. Mescola fino ad ottenere una preparazione omogenea. Aggiungi un cucchiaino di bicarbonato di sodio, quindi mescola una seconda volta. Prepara gli hamburger e cuoci per 8 minuti a 180 °. Apri il tuo pane per hamburger, ricoprilo di hummus, posiziona tutti gli ingredienti e richiudi.

