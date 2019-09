Madonna lancia la Too Faced makeup Collection

Madonna e Too Faced si sono uniti per il lancio di una nuova collezione di makeup in edizione limitata che si ispira al look che la cantante avrà nel suo ‘madame X Tour’.

La regina del pop Madonna, in collaborazione con Too Faced ha creato una meravigliosa makeup collection ad edizione limitata formata da due kit di prodotti ispirati al look che lei avrà durante il suo nuovo attesissimo tour ‘Madam X’.

I due kit in commercio prendono il nome da altrettante sue canzoni del nuovo album “I rise” e “Medellin” e contengono diversi prodotti di makeup dalle nuance esclusive e dalle formulazioni strepitose che solo Too Faced garantisce.

Le collezioni di makeup Too Faced firmate da Madonna

I due kit di makeup che Too Faced ha creato in collaborazione con l’icona della musica pop Madonna sono formati da una palette, un rossetto liquido e un mascara ed un eyeliner dalle diverse nuances e dal packaging accattivante che solo Too Faced sa regalare.

Nel primo kit, ‘I rise’ si potranno trovare una palette di ombretti e blush sui toni del nude rosato, un rossetto liquido Melted Matte, un mascara Better than Sex e una matita per sopracciglia. Nel secondo kit ‘Medellin’, si potranno trovare una bellissima paletti di ombretti e illuminanti, rossetto liquido Melted Matte, un Better than Sex liquid eyeliner e il mascara.

Il cofanetto della collezione però è in vendita soltanto al Madame X Pop-Up store di New York e per un tempo limitatissimo. Saranno dunque un numero limitato di fortunatissimi a poter acquistare questa preziosa ed esclusiva collezione di makeup.

