Pelle: i migliori integratori per averla perfetta

I migliori integratori per mantenere una pelle sempre perfetta, tonica ed idratata. Un pieno di vitamine e sostanze che aiutano l’epidermide a restare giovane.

Gli integratori alimentari per curare la pelle dall’interno sono ormai un ‘must have ‘a cui le donne non sanno più rinunciare. Se è vero che una sana alimentazione garantisce anche un epidermide luminosa, tonica ed idratata è vero anche che le sostanze assunte attraverso il cibo con il passare del tempo non bastano più ad assicurare un introito di vitamine, minerali e altre sostanze preziose per il benessere della pelle.

->POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Pelle: 3 scrub fai da te per preparare la pelle all’inverno

Ecco che gli integratori assumono ogni giorno di più, un posto di eccellenza nella beauty routine e nella skin care. Sostanze come acido ialuronico, collagene, vitamina C e antiossidanti vengono assunti attraverso l’assunzione di una pillola. Ma scopriamo quali sono i migliori.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria bellezza, clicca qui!

I migliori integratori per il benessere e la bellezza dell’epidermide

Gli integratori preziosi per la nostra pelle sono diversi, ma i primi che non possono davvero mancare sono quelli a base di collagene e acido ialuronico. Queste due sostanze connettivali mirano a ricostituire la pelle dal suo interno donando profonda idratazione.

Ottimi anche quelli a base di vitamine come la A, la C e la B12. Queste vitamine sono essenziali per mantenere la pelle tonica ed elastica, ottimi da assumere durante una dieta dimagrante per scongiurare la comparsa delle smagliature, o durante la gravidanza. Posto di rilievo per gli integratori a base di Omega 3 e Omega 6 perfetti per chi ha la pelle colpita da acne o dermatiti.

Inoltre aggiungere che le regole per avere una buona pelle nascono dalle buone abitudini. I nemici numero uno della nostra bellezza e soprattutto della salute, anche quella della pelle sono il fumo, l’alcool e lo smog. Un’alimentazione varia e ricca di frutta e verdura assicurerà una pelle sempre fresca e luminosa e i giusti integratori non faranno che mantenerla tale.

->>>GUARDA ANCHE:

Trattamenti all’acido glicolico, protagonisti dell’autunno

Pelle: i rimedi naturali per l’eritema e la scottatura solare

Pelle: maschera dopo sole fai da te-VIDEO-

Bakuchiol, il botox vegetale che rivoluziona la cosmetica

Acque termali spray, cosa sono e a cosa servono

Latte di riso: scopri l’elisir di bellezza

5 gesti da evitare per sembrare più giovane più a lungo

Ginnastica facciale antirughe: 5 esercizi per combattere i segni del tempo

Siero viso antiage all’acido ialuronico fai da te-VIDEO-

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI