L’eyeliner è protagonista del makeup dagli anni ’50, ‘must have’ per il trucco occhi, in questa nuova stagione diventa opaco e particolarmente raffinato.

Si può acquistare in tutte le profumerie, il nuovo eyeliner opaco, un finish diverso che regala all’occhio definizione e anche eleganza. Delle texture sia liquide che in gel che riescono a regalare uno sguardo magnetico in un sol tratto perfetto anche per le donne mature che troppo spesso rinunciano a questo prodotto di makeup nella sua versione lucida.

Un finish opaco perfetto da sfoggiare anche durante il giorno e che dona un fascino discreto e perfetto per un look di tendenza.

L’eye liner opaco, il nuovo trend makeup perfetto per tutte

L‘eyeliner opaco è il prodotto perfetto da scegliere per il trucco di tutti i giorni. Nero profondo, regala definizione allo sguardo in modo discreto e raffinato. Può essere scelto però anche nelle colorazioni più di tendenza come il prugna, il marrone, il blue e il verde bosco, perfetti per le più giovani.

Il tratto grafico ha ormai preso il posto della classica linea con la codina che ha creato tendenza sin dagli anni ’50 e se sfumato in modo delicato può essere l’unico prodotto del trucco occhi assieme ad un mascara nerissimo e dalla texture volumizzante.

Perfetto per le donne giovani ma anche per le più mature, l’eye liner opaco non riflettendo la luce non mette in evidenza i piccoli difetti e i segni del tempo. Perfetto quindi, anche per gli sguardi più stanchi. Inoltre la texture opaca risulta essere più duratura e tenace. Esistono in commercio diversi brand che hanno prodotto l’eyeliner opaco, dai più economici ai più blasonati e deluxe.

L’applicazione sarà semplice, soprattutto se si sceglie un versione in penna o in gel, che si possa applicare facilmente con un pennellino angolato. Non vi resta che provarlo e sarà amore a prima vista!

