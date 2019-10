L’illuminante è un ‘must have’ del makeup a cui nessuna donna vuole rinunciare. Ecco come preparare un illuminante in casa con pochi e semplici ingredienti.

Preparare i cosmetici in casa è ormai un vezzo e un hobby che appartiene a parecchie persone, soprattutto con l’avvento di siti web dove è possibile reperire i prodotti per realizzarli in modo semplice ed economico. Oggi vedremo come preparare in casa un illuminante davvero unico, diviso in tre colorazioni che potranno essere utilizzati singolarmente o insieme per un effetto super luminoso.

Scopriamo insieme come preparare questo illuminante che potrete personalizzare con vari colori e sarà perfetto anche come regalo fai da te per le amiche!

Come realizzare un illuminante, il video tutorial

Per realizzare l’illuminante, avrete bisogno di:

talco cosmetico 6 grammi

mica colorata 6 grammi

olio compattante 36 gocce

fragranza ipoallergenica 6 gocce

L’illiuminante potrà essere realizzato in pochi minuti e personalizzato con i colori preferiti. Il prodotto dovrà essere applicato su alcune parti del viso da mettere in risalto, come gli zigomi, il naso, la fronte ed il mento, per un effetto super luminoso. Per l’applicazione andrà benissimo un pennello da contouring. Non vi resta che seguire il video tutorial!

