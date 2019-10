Luca Onestini e Ivana Mrazova, hanno parlato sui social della loro presunta crisi. La loro verità.

Negli ultimi tempi si è molto parlato della presunta crisi tra Luca Onestini e Ivana Mrazova. I due, infatti, si sono fatti vedere insieme molto meno del solito sia per gli impegni lavorativi di entrambi che a causa di alcuni problemi di salute che hanno portato Ivana a tornare a casa per qualche tempo.

Così, è bastato poco perché nonostante le loro puntuali smentite, in giro si sia iniziato a vociferare di una possibile crisi tra i due. Ieri, tornando sull’argomento, seppur in modo scherzoso, entrambi hanno così deciso di tranquillizzare i tantissimi follower, facendo un po’ il punto della situazione.

Luca Onestini e Ivana Mrazova: “Se le crisi fossero così…”

È stata un’intervista simpatica quella che Ivana Mrazova e Luca Onestini si sono concessi ieri tra le storie di Instagram. Onestini, fingendosi un giornalista, ha infatti intervistato la sua ragazza chiedendole della crisi di cui tutti parlano.

Facendo dell’ironia, i due hanno così parlato del più e del meno, aggiungendo che tra loro non c’è alcuna crisi. Anzi, a tal proposito, Ivana ha puntualizzato che se le crisi fossero tutte così, allora vorrebbe vivere sempre in crisi.

Proseguendo con l’intervista, Ivana ha spiegato anche il perché solitamente né lei né il suo ragazzo non rispondono mai alle tante critiche che ricevono dicendo che non sono soliti fare polemiche e che non hanno alcun interesse nel rispondere a persone che per le quali non hanno alcun interesse.

Un’intervista leggera che è servita però a mettere i puntini sulle i e a fare un po’ il punto della situazione, chiarendo forse in modo definitivo come la loro storia non è affatto in crisi.

Una piccola parentesi è stata fatta anche sull’intervento subito da Ivana che ha rassicurato tutti dicendo che è andato tutto bene e invitando alla prevenzione. Un momento che si è concluso con un misto di finte schermaglie e di coccole tra fidanzati che hanno messo in evidenza la complicità che c’è tra i due e la loro voglia di stare insieme che oggi sembra addirittura più forte di ieri.

