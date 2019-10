Giulia De Lellis si confessa e su Instagram spiega di avere dei seri problemi alla pelle: “ho fatto delle analisi, è una cosa seria”.

Giulia De Lellis, prima di partire per godersi un momento di relax lontano dall’Italia dopo i numerosi impegni dell’ultimo periodo, ai fans, ha confidato di avere dei seri problemi alla pelle e che, per risolverli definitivamente, si è rivolta ad un dottore che le ha prescritto una cura medica.

Giulia De Lellis: “ho problemi seri alla pelle, inizierò una cura che mi ha prescritto il medico”

Giulia De Lellis ha deciso di raccontarsi a cuore aperto alle sue fans parlando dei problemi alla pelle con cui sta facendo i conti nelle ultime settimane. “Volevo dirvi – così ha esordito Giulia su Instagram –… ma poi ve ne parlerò con calma… che in questi periodi la mia pelle ha toccato veramente il fondo: non è mai stata così provata, così brutta, così impura, imperfetta da… mostruosa, veramente mostruosa, e quindi inizierò una cura… Una cura che ovviamente mi ha dato il medico… ho fatto delle analisi… poi ve la racconterò, ve ne parlerò”.

“Ovviamente – ha continuato Giulia – è una cosa seria, un farmaco, quindi non prendete esempio da questa mia situazione perché poi ogni situazione è a sé. Però voglio raccontarvela perché così la condividiamo e magari voi potrete parlarne con i vostri medici, con il dermatologo… Insomma – ha concluso la De Lellis – condividerò anche questa come tutte le altre cose, quando la inizierò però. Per il momento mi limito a dire che ho una pelle di m…a e con questo viaggio la farò respirare molto”.

