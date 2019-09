Ivana Mrazova e Luca Onestini: la modella scrive un toccante messaggio sui social dopo l’operazione rassicurando i fans e dichiarando il proprio amore a…

Durante un viaggio in Repubblica Ceca per trascorrere qualche giorno con la propria famiglia, Ivana Mrazova è stata costretta a sottoporsi ad un’operazione chirurgica. Oggi, tutto sembra passato e Ivana ha rassicurato i fans lasciandosi, poi, andare ad un toccante messaggio su Instagram.

Ivana Mrazova rassicura tutti dopo l’operazione: “sono felice perchè…”

Circondata dall’affetto della propria famiglia, Ivana Mrazova si sta riprendendo dall’operazione che ha subito prima di tornare in Italia dal fidanzato Luca Onestini che ha spiazzato tutti in occasione del compleanno della modella. “Buongiorno, ragazzi! Ci sentiamo dopo tre giorni. Vi volevo dire che tutto sta andando bene. Adesso faccio una doccia perché non ne posso più di stare così. Fuori piove, fa un freddo incredibile. Vi mando un bacio, buona giornata”, ha fatto sapere Ivana.

Poi ha dedicato un toccante messaggio alle nipotine: “Normalmente vado a casa e sto un paio di giorni… e quei giorni passano in fretta.. Appena arrivo, mi trovo già con le valigie in aeroporto che sto tornando.

Anche questa volta doveva essere così, ma magari il destino ha voluto che stessi un po’ di più con loro, che mi fermo un attimo e mi godo la mia famiglia.

E sono felice perché le vedo crescere, non attraverso face time ma qua a casa con Loro ❤️

L’unica cosa che mi manca sei TU”.

Luca Onestini, nel frattempo, ha fatto sapere che presto tornerà in tv: “Vi aggiorno un attimo, my friends: domani non ci sentiremo in radio perché devo partire per andare a Roma dove devo girare una nuova puntata di un programma. Da martedì riprenderà tutto come prima”.

