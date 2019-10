Wanda Nara opinionista al GF Vip: il web non apprezza – Video

Wanda Nara prossima opinionista per il Grande Fratello Vip. Ma il web non apprezza e piovono critiche. Tutto quello che c’è da sapere in un video

Il Grande Fratello Vip sta per tornare. Il nuovo conduttore Alfonso Signorini sembra abbia scelto già gli opinionisti che lo affiancheranno in questa nuova avventura. Il nome della nuova possibile opinionista del è Wanda Nara, una scelta che pochi hanno apprezzato

Inevitabili i commenti negativi che sono apparsi ovunque sul web: “Ma è uno scherzo?” “Come peggiorare ancor di più un programma”, “Grazie, eviterò di guardarlo!”, E ancora: “Mediaset ha un contratto con lei che deve rispettare, magari la spostano dal calcio al Gf…”, “Non so se è peggio Signorini come conduttore o lei come opinionista”.

