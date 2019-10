Roma è stata colpita da un violento nubifragio. Da questa mattina sulla capitale si sono abbattute fortissime grandinate. Tutto quello che c’è da sapere in un video

Forti venti e grandi temporali si sono abbattuti questa mattina sulla capitale romana. Una situazione che ha subito fatto spaventare i residenti, intanto è stato diramato dalla Protezione Civile, il codice giallo di criticità.

Il temporale dovrebbe continuare ancora per molte ore, un fattore che preoccupa molto visto e considerato che non stiamo parlando di piogge leggere e venti deboli. Sono infatti previste forti grandinate per tutta la giornata.

