La dieta del pomodoro è un regime alimentare facile, da 1.300 calorie giornaliere semplice da seguire in ogni periodo dell’anno.

La dieta del pomodoro mette al centro un alimento ideale per la bellezza della nostra pelle e anche per la salute, come ha dimostrato ancora una volta una recente ricerca medica della Newscastle University.

Gli esperti anno analizzato trenta volontarie di età compresa fra i 21 e i 47 anni, suddivise in due gruppi. Per 12 settimane le donne del primo gruppo hanno assunto ogni giorno cinque cucchiai di passata di pomodoro con olio d’oliva– Invece l’altro gruppo ha mangiato solo olio d’oliva. Nello stesso periodo di sono sottoposte entrambe a sedute di raggi solari. Così è emerso come donne che hanno assunto regolarmente la passata avevano una pelle meno arrossata rispetto alle altre.

Merito del licopene, presente in massa nei pomodori ed essenziale come filtro solare. Aumentarne il consumo aiuta la pelle a non arrossarsi e migliora la produzione di pro collagene. Si tratta del precursore del collagene, aiuta ad aumentare l’elasticità cutanea.

Inoltre il pomodoro è composto per quasi la totalità del suo peso da acqua, quindi è ideale per perdere peso e reidratarsi. In più ha solo 17 calorie ogni 100 grammi, è ricco di potassio, così come di vitamina C e vitamina A.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda le proprietà degli alimenti e i migliori rimedi naturali CLICCA QUI!

Dieta del pomodoro da 1300 calorie al giorno

Ecco quindi una dieta da 1.300 calorie a base di pomodoro. Lunedì a colazione thé verde con un cucchiaino di zucchero, tre biscotti integrali e a metà mattina 200 gr. di albicocche. A mezzogiorno 50 gr. di penne al pomodoro, un uovo strapazzato con le zucchine, insalata di lattuga e pomodoro. Una pera al pomeriggio e per cena minestrone di verdure miste, 150 gr. di nasello al vapore, insalata di carote e zucchine.

Il secondo giorno stessa colazione e spuntino, mentre a pranzo 50 gr. di pasta fredda con tonno e pomodoro, insalata verde con un peperone. Nel pomeriggio 150 gr. di nespole e la sera bistecca ai ferri, insalatina con cipollotti e pomodori.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Dieta ipocalorica da 1000 kcal giornaliere per dimagrire: il menù

Mercoledì dopo colazione e spuntino, a mezzogiorno insalata con 100 gr. di peperoni, 50 gr. di pomodori, 50 gr. di cipolla, 200 gr, di carote grattuggiate, 200 gr. di melone. Nel pomeriggio una mela e la sera crema di zucchine e patate, 150 gr. di spiedini di pesce, insalata mista con lattuga, pomodori e ravanelli. Il quarto giorno a pranzo 50 gr. di fusilli alle melanzane, insalata con 50 gr. di gamberetti, pomodori e 50 gr. di fagioli, insalata verde e peperoni. La sera invece insalata di polipo, 20 gr. di fagiolini e patate e una bella macedonia con una pallina di gelato.

Al venerdì per pranzo 50 gr, di insalata di riso, 100 gr, di insalata di pollo e insalata di insalata di lattuga e pomodoro. Dopo le nespole al pomeriggio, a cena bruschetta con 50 gr. di pane, 70 gr. di pomodori, origano, basilico, insalata verde mista e 150 g r.di melone. Sabato a pranzo 50 gr, di pasta alle zucchine, insalata con 30 gr di salmone affumicato, pomodori e lattuga, 200 gr, di carote grattugiate, mentre a cena passato di verdura anche tiepido, verdure grigliate (100 gr, di melanzane, peperoni, zucchine). Infine l’ultimo giorno a pranzo 50 gr. di tagliatelle ai peperoni, insalata di cannellini e carote al vapore, insalata di pomodori e rucola. Infine a cena una pizza margherita e un frutto.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI