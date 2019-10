L’albume d’uovo non è soltanto un concentrato proteico prezioso per l’organismo ma anche un alleato della bellezza della pelle. Scopriamone tutti i benefici.

I rimedi della nonna non hanno tempo, e l’albume d’uovo sembra essere uno di quelli intramontabili, soprattutto per la bellezza della nostra pelle. Perfetto per distendere la pelle e trattare i primi segni del tempo, abbinato ad altri prodotti facilmente reperibili in casa, diventa un eccezionale trattamento di bellezza per il viso.

->POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Siero viso: perché utilizzarlo al posto della crema

Scopriamo quali sono tutti i benefici dell’albume sulla pelle e come utilizzarlo nella beauty routine.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria bellezza, clicca qui!

Albume d’uovo: come utilizzarlo nella beauty routine viso

L’albume d’uovo è un prezioso prodotto di bellezza per la pelle del viso, aiuta a prevenire e a curare i segni del tempo e può diventare un ingredienti per maschere di bellezza con diversi obiettivi per la skin care, scopriamo le migliori ricette di bellezza con l’albume e come prepararle:

Maschera antirughe

Miscelare un albume d’uovo con un cucchiaio di farine e un cucchiaio di miele, applicare sul viso pulito e lasciare la maschera in posa per 10 minuti, poi risciacquare e applicare il trattamento idratante.

Trattamento idratante da notte

Miscelare 1 albume d’uovo, 1 cucchiaio di olio di olive e 1 cucchiaio di miele. Applicare sul viso prima di andare a dormire e lasciare in posa almeno 20 minuti. Risciacquare con acqua tiepida e applicare il trattamento notturno.

Trattamento esfoliante

Miscelare un albume d’uovo con 2 cucchiai di succo di limone e 1/2 cucchiaino di miele. Applicare sul viso pulito e lasciare agire per 10 minuti.

Per il contorno occhi

Per curare borse ed occhiaie, prendere un albume d’uovo e con l’aiuto di un pennello applicarlo sotto gli occhi. Lasciare agire per circa 10 minuti e risciacquare.

L’albume d’uovo dunque può diventare un protagonista della skin care settimanale, e regalare alla pelle bellezza e benessere in modo semplice, economico e soprattutto efficace. Con i rossi? Potete farci una maschera per capelli, miscelandoli a dell’olio vegetale!

->>>GUARDA ANCHE:

Pelle: i migliori integratori per averla perfetta

Meghan Markle: il segreto della sua skincare

Pelle: maschera dopo sole fai da te-VIDEO-

Bakuchiol, il botox vegetale che rivoluziona la cosmetica

Acque termali spray, cosa sono e a cosa servono

Latte di riso: scopri l’elisir di bellezza

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI