Il colosso svedese Ikea ha appena ritirato dal mercato un modello di bavaglino tra i più venduti al mondo per rischio soffocamento del bambino. Il prodotto infatti viola le norme di sicurezza ed è considerato pericoloso.

Ikea nelle ultime ore ha invitato tutti i clienti che hanno acquistato il bavaglino MATVRA non utilizzare il prodotto poiché è stato evidenziato il rischio di soffocamento per il bambino, lo ha fatto con un annuncio sul sito web dell’azienda:

“Ikea invita tutti i clienti che hanno acquistato il bavaglino MATVRA, blu/rosso 2 pezzi, a non utilizzare il prodotto e a contattare Ikea per la soluzione del problema”

Il bavaglino corrispondente a questo modello infatti, presenta un particolare che viola le norme di sicurezza e che potrebbe indurre il soffocamento del bambino che lo indossa, come spiega l’esaustiva comunicazione del servizio clienti.

Ikea ritira un bavaglino per bambino dal mercato per rischio soffocamento

La sicurezza è da sempre stata una priorità in Ikea e per questo l’azienda dopo diverse segnalazioni da parte dei consumatori, ha deciso di ritirare dal commercio tutti i bavaglini modello MATVRA perché presentava una problematica che avrebbe potuto provocare il soffocamento dei bambini.

Le segnalazioni riguardavano il bottone del bavaglino che in molti casi si è staccato diventando un oggetto molto pericoloso per un bambino piccolo. L’azienda dunque ha invitato tutti coloro hanno acquistato questo prodotto a riportarlo in negozio per ricevere un prodotto in sostituzione o il rimborso presentando lo scontrino fiscale:

” Ci è stato segnalato che il bottone del bavaglino potrebbe staccarsi, se tirato dal bambino”

Per questo motivo, spiega Emelie Knoster, Business Area Manager di Ikea Sweden, l’azienda ha deciso di ritirare il bavaglino come misura precauzionale. Esiste in vendita anche un’altro modello di bavaglino MATVRA con motivo di frutta e verdura verde e giallo, questo è risultato sicuro poiché confezionato con materiale e design diverso.

