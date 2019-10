La Skip care sembra aver preso il posto della skin care e prodotto di punta di questa minimal routine sembra essere proprio il siero viso, un prodotto sempre più completo che diventa protagonista.

La beauty routine sta vivendo un cambio radicale, soprattutto all’origine, in Corea, dove le donne dettano legge in fatto di skin care e di incarnato perfetto. La routine di bellezza sta diventando sempre di più minimal ed efficace, protagonista assoluto di questa nuova ‘skip care’ il siero viso.

Le formulazioni dei nuovi sieri per il viso stanno diventando sempre più performanti e ricche, per questo il siero potrebbe prendere il posto della crema trattamento sia al mattino che alla sera, appena dopo lo ‘step’ della detersione e della tonificazione.

Siero viso, i motivi per utilizzarlo al posto della crema

Se siete delle amanti della beauty routine ridotta al minimo e delle formulazioni fresche e leggere, il siero viso è quello che fa per voi. In commercio esistono diverse tipologie di siero che vanno a coprire le diverse esigenze a cui la pelle va incontro durante l’incedere del tempo. Ci sono vari motivi per cui si potrebbe ‘sfoltire’ la skin care, utilizzando soltanto il siero come trattamento, ecco l’essenza della nuova ‘skip care’ che come sempre arriva dalla Corea.

Per una pelle giovane, un siero viso idratante, riequilibrante e dalla texture fresca, è l’ideale da applicare in modo veloce, dopo aver deterso la pelle con un detergente a base di acido glicolico. Per le pelli che vanno incontro ai primi segni del tempo, un siero al retinolo può senza dubbio aiutare nella routine serale, mentre uno molto idratante potrà essere applicato al mattino. Ricordiamo infatti che il retinolo è fotosensibile e esposto alla luce diretta del sole potrebbe macchiare la pelle.

Per le pelli più mature, via libera ai sieri viso corposi, ricchi di collagene e che alla sera possono essere addizionati di qualche goccia di olio vegetale per renderli ancor più efficaci. Perfetti l’olio di rosa mosqueta e quello di argan, ma anche l’olio di fico e di vinaccioli.

