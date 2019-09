Peeling viso, il trattamento per una pelle perfetta

Il Peeling, uno dei trattamenti capci di regalare una pelle perfetta, liscia e luminosa. Scopriamo cosa è e come si esegue.

Il Peeling viso, un trattamento davvero esclusivo in grado di perfezionare la pelle e renderla radiosa e giovane. Non a caso è uno dei prodotti più amati dalle star del cinema e dello spettacolo che però è davvero alla portata di tutti.

Tutto quello che devi sapere sul trattamento che può regalarti un incarnato perfetto in una sola applicazione.

Cosa è il peeling viso e come si esegue il trattamento

La parola Peeling significa ‘esfoliare’ e il trattamento mira proprio a rinnovare la pelle, eliminare tutte le cellule morte e lo strato corneo che si forma sull’epidermide per regalare nuova vita a viso e collo. Questo trattamento è senza dubbio più profondo di un comune scrub per il viso e può essere eseguito dall’estetista o acquistando dei kit in profumeria.

Il Peeling è ottimo per chi vuol accellerare il rinnovo cellulare, per chi ha la pelle colpita da inestetismi e macchie cutanee o addirittura dai segni dell’acne, che riesce a mimetizzare in modo importante. Il prodotto che viene applicato sulla pelle è un mix di acidi come quello glicolico, lattico e un complesso di alfaidrossiacidi che riescono ad esfoliare la pelle in modo profondo. Il peeling chimico, per le pelli più sensibili può essere sostituito da trattamenti più delicati a base di acidi della frutta.

Prima di eseguire il trattamento ci si dovrebbe sottoporre ad una visita dermatologica durante la quale il medico, attesti lo stato della pelle e valuti se sia o no il caso di sottoporla ad un trattamento un pochino invasivo come il peeling.

Il trattamento viene eseguito applicando il prodotto su viso e collo con un pennello o con un tampone. L’applicazione dura pochi minuti per essere poi eliminato attraverso un neutralizzatore e i risultati si vedono già dopo la prima seduta. Per un trattamento completo ci si dovrebbe sottoporre ad almeno tre sessione l’una distante dall’altra di almeno un mese. Il trattemento rende la pelle fotosensibile per quello sarà meglio evitare l’esposizione diretta ai raggi solari ed applicare sempre una crema con fattore di protezione molto alto.

