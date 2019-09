Pelle: retinolo, cosa è e come funziona sulla pelle

Il retinolo è un acido della vitamina A essenziale nella lotta ai radicali liberi. Usato come ingrediente in creme di bellezza diventa l’alleato numero uno contro l’invecchiamento cutaneo.

Avere una bella pelle, elastica e priva dei segni del tempo è l’oboettivo per cui ogni giorno milioni di donne si spalmano sul viso creme di bellezza, sieri e maschere di trattamento. Uno degli ingredienti più importanti nella lotta contro tempo e radicali liberi è senza dubbio il retinolo.

->POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Maschere da notte: preziose alleate per la bellezza della pelle

Il retinolo è un acido specifico della vitamina A che ha moltissimi effetti benefici sulla pelle, in particolare quella del viso e del collo, più soggette ad un invecchiamento precoce.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria bellezza, clicca qui!

Retinolo, scopriamo tutti i benefici per la pelle

Uno degli ingredienti più importanti contenuti nelle migliori creme viso anti età è il Retinolo, un acido della vitamina A che è efficacissimo nella prevenzione dalla comparsa delle rughe. Un ingrediente che dovrebbe essere somministrato alla pelle ogni giorno, proprio come una ‘medicina’ miracolosa.

Il retinolo, è un vero e proprio elisir di bellezza per la pelle, infatti la sua prima funzione è quella di stimolarne l’elasticità e la produzione naturale di collagene. L’applicazione di creme e sieri a base di retinolo, regalano all’epidermide freschezza e luninosità, diventando in questo modo, un prezioso alleato nella lotta alle macchie cutanee, sia dell’età che provocate da agenti esterni come i raggi solari.

Il retinolo, agisce in profondità nella pelle, proprio come un cosmeceutico, in grado di arrivare fino allo strato più profondo nel derma, per combattere i segni del tempo e dovrebbe essere utilizzato da ogni donna che abbia compiuto 30 anni. A questa età infatti, la pelle comincia naturalmente a produrre meno collagene.

Per quanto riguarda l’applicazione del retinolo, se si compra una crema trattamento per viso e collo a base di retinolo, si potrà utilizzare ogni giorno, ma se si applica il retinolo in forma concentrata in siero o capsule da rompere, sarà bene applicarlo inizialmente due volte a settimana. Cosa importantissima, questo acido è fotosensibile, per questo andrà applicato sempre alla sera e mai al mattino. L’esposizione alla luce infatti potrebbe creare delle inestetiche macchie cutanee. Iniziare il trattamento dopo l’estate sarà senza dubbio la scelta migliore, l’autunno? La stagione perfetta!

->>>GUARDA ANCHE:

Pelle: i migliori integratori per averla perfetta

Meghan Markle: il segreto della sua skincare

Pelle: maschera dopo sole fai da te-VIDEO-

Bakuchiol, il botox vegetale che rivoluziona la cosmetica

Acque termali spray, cosa sono e a cosa servono

Latte di riso: scopri l’elisir di bellezza

5 gesti da evitare per sembrare più giovane più a lungo

Ginnastica facciale antirughe: 5 esercizi per combattere i segni del tempo

Siero viso antiage all’acido ialuronico fai da te-VIDEO-

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI