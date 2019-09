Maschere da notte: preziose alleate per la bellezza della pelle

Le maschere da notte sono dei prodotti specificatamente formulati per essere applicati e assoribiti durante il riposo e regalano alla pelle un eccezionale trattamento di bellezza.

La stagione fredda sta per arrivare e la pelle, soprattutto quella del viso, andrà idrata e nutrita in modo perfetto, per far questo a volte la solita beauty routine non basta e l’applicazione di una maschera da notte, potrebbe davvero essere la soluzione migliore da tenere sempre a portata di beauty.

->POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Meghan Markle: il segreto della sua skincare

Scopriamo come agiscono questi prodotti studiati per la notte e quali sono i migliori attualmente in commercio.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria bellezza, clicca qui!

Maschere da notte, come funzionano e quali sono le migliori in commercio

Le maschere per la notte sono prodotti specificatamente studiati per idratare, nutrire ed illuminare la pelle. Le formulazioni per la detersione profonda della pelle, sono riservati invece ad un’applicazione diurna poiché richiedono una posa di pochissimi minuti, come ad esempio le maschere a base di argilla, che se lasciate sul viso per troppo tempo, potrebbero disidratare in modo importante l’epidermide.

Esistono in commercio diverse formulazioni, alcune in una texture semi fluida proprio come una normale crema trattamento, che si applicano sul viso in modo uniforme e agiscono e si assorbono durante il riposo notturno regalando al risveglio un incarnato meraviglioso.

Altra formulazione molto amata è quella in cotone. Delle maschere pre tagliate in tessuto non tessuto impregnate del principio attivo che si applicano sul viso alla sera e quasi sempre si staccano da sole a lavoro finito. Anche in questo caso, la pelle riceve un trattamento di bellezza unico ma un poco scomodo. Le maschere da notte, possono essere applicate più volte a settimana o nel caso di alcune formulazioni anche tutte le sere, ma scopriamo insieme qualsi sono le migliori in commercio in una foto gallery!

->>>GUARDA ANCHE:

Trattamenti all’acido glicolico, protagonisti dell’autunno

Pelle: i rimedi naturali per l’eritema e la scottatura solare

Pelle: maschera dopo sole fai da te-VIDEO-

Bakuchiol, il botox vegetale che rivoluziona la cosmetica

Acque termali spray, cosa sono e a cosa servono

Latte di riso: scopri l’elisir di bellezza

5 gesti da evitare per sembrare più giovane più a lungo

Ginnastica facciale antirughe: 5 esercizi per combattere i segni del tempo

Siero viso antiage all’acido ialuronico fai da te-VIDEO-

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI