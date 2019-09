Makeup: Bobbi Brown arriva in Italia

Bobbi Brown arriva finalmente in Italia. Tutto quello che c’è da sapere sul brand americano di makeup professionale.

Finalmente dopo molti anni, il brand americano Bobbi Brown sbarca in Italia e lo farà ad Ottobre. Il leitmotiv del marchio di makeup professionale è sempre stato quello di esaltare la naturale bellezza di ogni donna puntando molto nel perfezionare l’incarnato.

Tutti i prodotti sviluppati dal brand mirano dunque a rendere l’incarnato luminoso e compatto e a definire con eleganza sia gli occhi che le labbra. Il brand è vicino al mondo delle donne non soltanto con il suo makeup ma concretamente con una fondazione, The Pretty Powerful Fund, che sostiene ogni giorno le associazioni impegnate per la eguaglianza tra i generi. Ma scopriamo tutto sulla storia di Bobbi Brown e sul lancio in Italia.

Bobbi Brown: la storia ed il lancio in Italia

La storia del brand Bobbi Brown inizia nel lontano 1991 ed è entrato nella vita delle donne con un prodotto unico per l’epoca, lo Skin Foundation Stick, un fondotinta che offriva diverse soluzione per tutti i tipi di incarnato. Nel 2013 poi arriva un’altro prodotto innovativo l’Intensive Skin Serum Foundation, un connubio di makeup e skin care perfetto.

Bobbi Brown infine con la sua ultima creatura il fondotinta Skin Long-Wear Weightless Foundation, che regala una copertura ottimale e un look molto naturale, arriverà in Italia e lo farà ad Ottobre. Per scoprire quali sono le profumerie selezionate per il lancio, ci si dovrà collegare al sito bobbibrown.it e una volta trovata la profumeria più vicina a voi potrete ricevere una consulenza professionale attraverso la quale scoprire il fondotinta perfetto per il vostro incarnato e ricevere un campione gratuito per una prova di 7 giorni. Benvenuto in Italia Bobbi Brown!

